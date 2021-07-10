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  3. Prof. Dr. Naci Görür Karaburun'daki 4,3'lük depremi yorumladı: Daha büyük bir depremin habercisi mi?

Prof. Dr. Naci Görür Karaburun'daki 4,3'lük depremi yorumladı: Daha büyük bir depremin habercisi mi?

Ege Denizi'nde, Karaburun açıklarında meydana gelen 4,3'lük depremin ardından, deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, kişisel Twitter hesabı üzerinden sarsıntıyı yorumladı. Peki bu, daha büyük bir depremin habercisi miydi?

Prof. Dr. Naci Görür Karaburun'daki 4,3'lük depremi yorumladı: Daha büyük bir depremin habercisi mi?

Ege Denizi'nde yaşanan Karaburun açıklarındaki 4,3 şiddetindeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Çanakkale'den de hissedilen sarsıntının daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığını düşünen bölge sakinleri için sarsıntıyı değerlendiren Görür, meydana gelen sarsıntının sıklıkla hareket eden bir fay hattı üzerinde yaşandığına dikkat çekti. 

Prof. Dr. Naci Görür Karaburun'daki 4,3'lük depremi yorumladı: Daha büyük bir depremin habercisi mi?

İzmir Karaburun Yarımadasının kuzey açıklarında ve Midilli’nin güneyinde meydana gelen ve AFAD yetkilierinin 4,3 olarak duyurduğu deprem, çevre illerden de hissedilerek bölge sakinlerinin paniğine neden oldu. Yine AFAD'ın yaptığı açıklamada, olumsuz bir ihbar yapılmadığı bilgisi paylaşılırken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, önemli bir açıklamada bulundu. 

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! Ege'de korkutan deprem: 4,3 ile sallandı!

Prof. Dr. Naci Görür Karaburun'daki 4,3'lük depremi yorumladı: Daha büyük bir depremin habercisi mi?

Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Midilli güneyinde normal faylar ile bunları kesen doğrultu atımlı bir fay zonu olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, bu zonda, bu büyüklükteki depremlerin sıklıkla gerçekleştiğine dikkat çekti. 

Prof. Dr. Naci Görür Karaburun'daki 4,3'lük depremi yorumladı: Daha büyük bir depremin habercisi mi?

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Arkadaşlar az önce Karaburun Yarımadasının kuzey açıklarında ve Midilli’nin güneyinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Muhtemelen İzmirliler hissetti." diyerek haberi duyuran Görür, "Midilli güneyinde normal faylar ile bunları kesen doğrultu atımlı bir fay zonu var. Bu zonda bu büyüklükte depremler sık sık oluyor."

 

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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