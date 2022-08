Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depreminin şiddetini açıkladı! Depremin vuracağı ilçeleri tek tek saydı: "Minimum 7.2, maksimum 7.6"

Türkiye'nin yaşadığı en acı deneyimlerinden olan deprem gerçeği gündemdeki yerini koruyor. Özelikle Marmara bölgesinde olması beklenen depremin bırakacağı hasarın boyutunun büyük olacağı belirtilirken deprem konusunda birçok kez uyarıda bulunan Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmelerde bulundu.

"SON EVRESİNE GELDİK"

Marmara bölgesinde 1999 yılından itibaren her an olması kaydıyla 30 yıl içerisinde yüzde 64 oranında deprem olma olasılığının bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Naci Görür, "1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre, biz işin son evresine geldik." dedi.

"KUZEY ANADOLU FAYI KIRILDIĞI TAKDİRDE..."

Kuzey Anadolu fayına dikkat çeken Naci Görür," Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir" diye konuştu.

AVRUPA YAKASI DAHA FAZLA HAZIR OLACAK

Avrupa yakasının zeminin Asya'ya göre daha fazla hasar görebileceğini dile getiren Naci Görür, depremin hasar verebileceği ilçeleri sayarak şu ifadeleri kullandı:

" Avrupa yakasında Haliç'ten Marmara kıyılarından Silivri'ye kadar, Avcılar, Zeytinburnu, Tarihi Yarımada'da dahil, Büyükçekmece, Küçükçekmece önemli hasar alır. Anadolu yakası göreceli olarak zemin açısından biraz daha sağlam."

"İSTANBUL'UN HIZLA DEPREME HAZIRLANMASI LAZIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hükümetin işbirliği yapması gerektiğini ifade eden Görür şöyle konuştu:

"Türk hükümetinin alel acele, eğer İstanbul'u konuşuyorsak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak, halkı da işin içine alarak gerekli finans kaynaklarını oluşturarak, başka hiçbir ciddi projeye para sarf etmeyerek, sadece İstanbul'un hızla depreme hazırlanması lazım, aksi halde çok üzüleceğiz"

"HER DAİRE 4 KİŞİ KOYARSAK 320 BİN İNSAN DOĞRUDAN DOĞRUYA ÖLÜMLE BURUN BURUNA DEMEKTİR"

Deprem senaryoları hakkında konuşan Görür, 7.2 büyüklüğünde deprem olması durumunda İstanbul'da 320 bin kişinin ölümle burun buruna olduğunu dile getirdi.

Görür " Minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa, can hasarı da büyük olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı araştırmalarda, İstanbul'da çok büyük tahribat görecek bina sayısının 50 bin civarında olduğunu söylediler. Bu çok ağır hasar demektir. 50 bin binadan vazgeçelim, 10 bin binada sadece ölümlü vakanın olduğunu düşünelim. Geriye kalan 40 bin binada hiç insanın ölmediğini düşünelim. 10 bin bina için her binayı 4 katlı düşünelim, 40 bin kat eder. Her kata 2 daire koyarsak 80 bin daire yapar. Her daire 4 kişi koyarsak 320 bin insan doğrudan doğruya ölümle burun buruna demektir. Bu kadar minimize ettiğimiz halde durum bu. Dolayısıyla olabilecek can kaybını siz hesaplayın. Bu işin şakası yok" dedi.

