Prof. Dr. Naci Görür, seferberlik çağrısı yaptı! Deprem riski olan yerleri tek tek söyledi!

Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremi değerlendirmek için Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber canlı yayınına bağlandı.

Ekrem Açıkel'in "Nerelere dikkat etmek gerek Türkiye'nin depremsel bölgeleri bağlamında? sorusuna yanıt veren Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Türkiye'de birincisi Marmara Bölgesi. Bölge olarak söylüyorum, sadece İstanbul değil. Çok ciddi ve dikkatli olmamız lazım. İkinci Bingöl Karlıova'yla Erzincan arası Yedisu fayının olduğu yer. Bir diğeri Doğu Anadolu fayı üzerindeki Karlıova ile Göynük arası. Daha sonra Doğu Anadolu fayı üzerinde Çelikhan - Erkenek arası. Bir de Maraş Türkoğlu bölgesi. Dikkatli olunması gereken ve önlemlerin seferberlik havası içinde yapılması gereken bir yer. Bunu derken hemen yarın, bugün olacak değil ama bir deprem hazırlığı yapsanız, kentsel dönüşüm yapacaksanız burada planlı, programlı devletin gözetiminde halkla kol kola bu işi yapın." ifadelerini kullandı.

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