Prof. Dr. Naci Görür, söylemekten yoruldu: "Belediye ve hükümetin İstanbul’u depreme hazırlaması lazım"

39. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı çerçevesinde Büyükçekmece Belediyesi tarafından “Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm” konulu söyleşi düzenlendi.

Prof. Dr. İlhan Osmanşahin’in moderatörlüğündeki söyleşide konuşmacı olarak Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür yer aldı. Deprem konusunda yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlarda yaşanan depremler ve bu depremlerin beklenen İstanbul depremine etkileri ve depreme hazırlık çalışmaları hakkında gözlemlerini aktardı.

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"BENİM HALKIM NASIL MÜSAADE EDER, HOŞ GÖRÜR BUNU?"

Türkiye'deki kurumların depreme hazır olmadığını ifade eden Naci Görür, olası depremde yaşanacak problemler hakkında bilgi verdi.

Görür, “Elektrik enerjisi ve İGDAŞ ile konuştuğunuz zaman ‘bizim her şeyimiz tamam, biz hazırız’ diyorlar. Ben Türkiye’de hiçbir kurumun depreme hazır olduğunu görmedim. Hani bizim hayat yolları dediğimiz kanalizasyon, içme suyu, ulaşım, iletişim güya 99’dan beri hazır. Ama son küçük bir deprem oldu yine telefonlar bütün iletişim sistemleri işe yaramadı. Ve ben onlardan öyle bilgi alamıyorum, bir şey de söylemiyorlar. Bir hükümetle belediye kol kola vermezse İstanbul’u depreme hazırlayabilir misiniz? Çocuk musunuz ya? Böyle şey olabilir mi? Peki benim halkım buna nasıl müsaade eder, nasıl hoş görür bunu?" dedi.

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"DEPREMİN ÖLDÜRMEDİĞİNİ BU SEFER SUSUZLUK, KİRLİLİK, SALGIN HASTALIKLAR YOK EDER"

Hükümet ve belediyenin işbirliği yaparak İstanbul'u depreme hazırlaması gerektiğini ifade eden Görür şunları kaydetti:

"Yani belediye ve hükümetin birlikte işbirliğiyle İstanbul’u depreme hazırlaması lazım. Ama hep ayrı telden çalınıyor maalesef. Bir bilim adamı olarak bunu görüyorum. İsyan da ediyorum, söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi dolayısıyla onu ben bilemiyorum. Büyük bir ihtimalle daha önce olduğu gibi elektrikler kesilecektir umarım dedikleri gibi uzun sürmesin. Ama aynı şey su için de geçerli. İstanbul’da mesela bugün İSKİ yüzde 90 kapasite ile su tedariki yapıyorsa Allah korusun yarın o yüzde 30’a düşse ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Deprem, deprem bu! Yangını bir tarafta, kirliliği bir taraftan inanılmaz şeyle olabilir. Su olmadığı zaman nasıl yaşanır? Depremin öldürmediğini bu sefer susuzluk, kirlilik, salgın hastalıklar yok eder. Ya bu işi çocuk işi zannediyorlar, ciddiye almıyorlar. Yani böyle bir hummalı faaliyet görmüyoruz. Ara sıra bir bakan çıkıyoruz onu da yapacağız, bunu da yapıyoruz. Ya ne olacak yani filan yerde kentsel dönüşüm oluyor. Televizyonda tesadüfen duyuyoruz. Ya İstanbul’un tümünde ne oluyor? Yani bizi tatmin edecek, bizi cesaretlendirecek, umutlandıracak hummalı bir faaliyeti yerel ve merkezi yönetimi 24 saat şeklinde çalışıldığını görmüyoruz. Yani bu açık. Onun için bilemiyorum. İstanbul’daki bugünkü yapıyla, trafikle yolla falan bu iş çok zor.”