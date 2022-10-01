Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi sonrası dikkat çeken paylaşım! "Büyük deprem beklediğimiz fay zonunda"

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Erzurum'un Tercan ilçesinde bugün saat 08.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.0 km altında kaydedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiler göre deprem yerin 7 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Söz konusu deprem vatandaşlarda büyük korku yarattı.
FAY ZONUNA DİKKAT ÇEKTİ
Söz konusu depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu. Görür, depremin Erzincan-Karlıova arasında büyük deprem beklenen Yedisu fay zonunda olduğuna dikkat çekti.
"İRAP HIZLANDIRILMALI"
Görür şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, sabah Erzincan, Tercan/Esenevler’de 4,3 deprem oldu. Deprem yine Erzincan-Karlıova arasında daha büyük deprem beklediğimiz Yedisu fay zonunda. Bu bölgede İRAP çalışmaları hızlandırılmalıdır (İRAP=İl Risk Azaltma Planı). Sevgiyle"
Son dakika | Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde şiddetli deprem