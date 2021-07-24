Prof. Dr. Naci Görür'den heyelan için çözüm önerisi! Önceden belirlenebilir, zarar azaltıcı çalışmalar yapılabilir

Türkiye, Rize ile Artvin'de meydana gelen sel ve heyelan felaketleri ile zorlu günler yaşıyor. Özellikle heyelanın önlenip önlenemeyeceği merak edilirken bu durum hakkında Prof. Dr. Naci Görür bilgilendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Görür, "Bu yer hareketi de bir tür doğal felakettir. Heyelan oluşumunda yörenin jeolojik, hidrojeolojik ve topografik özellikleri önemlidir. Şeyl dediğimiz killi ve siltli zeminler su içerikleri fazlaysa ve yüksek açılı şevler oluşturuyorsa heyelan oluşturabilirler." dedi.

"HEYELAN ALANLARI ÖNCEDEN BELİRLENEBİLİR"

Aşırı yağış ve depremlerin heyelanları tetikleyen mekanizmalar olduğunu kaydeden Görür, heyelanların önlenmesi için şu önerilerde de bulundu:

"Karadeniz Bölgemiz heyelan oluşumuna uygun koşullara sahiptir. Heyelanlardan korunmak mümkündür. Bir bölgede jeolojik ve uzaktan algılama yöntemleriyle heyelan alanları önceden belirlenebilir. Dolayısıyla oralarda gerekli önlem ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılabilir. Duruma göre buralarda, drenaj, ankraj, istinat duvarları, zemin ıslahı, ağaçlandırma ve sakınım çalışmaları yapılarak can ve mal kaybı önlenebilir. Sevgiyle."