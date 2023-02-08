Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için tedirgin eden sözler! Tarihini verdi, olasılığını açıkladı

Kahramanmaraş depremi için yıllar önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı canlı yayında İstanbul depremi için tarih verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için tedirgin eden sözler! Tarihini verdi, olasılığını açıkladı

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu deprem yeniden konuşulmayan Marmara depremini akıllara getirdi.

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için tedirgin eden sözler! Tarihini verdi, olasılığını açıkladı

Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerine karşı yetkilileri uyaran Prof. Dr. Naci Görür, Marmara bölgesinde beklenen depreme ilişkin vatandaşları uyardı.

MARMARA DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Deprem hakkında zaman vermenin mümkün olmadığını dile getiren Naci Görür, "Periyot olarak deprem tarihi verebilirsin. Marmara Bölgesinde 1999’dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64’tür denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir" dedi.

Geçmiş yıllarda deprem uyarısı yaptığı yerlere ilişkin bilgi veren Görür şunları kaydetti:

"Biz dedik ki, 2 yere dikkat edin. Marmara, Düzce iki yer tehdit haline geldi. Biz milleti korkutmak için bağırmadık tedbirli olun diye bağırdık. Arkadaşlarımızın bu bağırmasından 3 ay sonra kasım ayında Düzce'de 7.2 oldu. İyi ki de alarmı verdik çok hazırlık yapıldı. Biz bağırıp çağırmasaydık gafil avlanacaktık."

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için tedirgin eden sözler! Tarihini verdi, olasılığını açıkladı

"20 SENEDİR SÖYLÜYORUZ, İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLAYIN"

Görür, İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiğini kaydederek, "Bir kalkarız ki bir gün İstanbul'da olan olmuş. Biz 20 senedir söylüyoruz, İstanbul’u depreme hazırlayın" diye konuştu.

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