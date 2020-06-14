Prof. Dr. Naci Görür'ün Bingöl depremi için önceden uyarmıştı!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin birçok ilde hissedilmesinin ardından akıllara Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya hesabı twitter üzerinden aylar önce uyarı geldi.

Görür şubat ayında "DAF üzerinde deprem beklentisi Çelikhan - K. Maraş/Türkoğlu yöresine kaymıştır. Palu-Bingöl/Karlıova'ya arasına da dikkat edilmelidir" demişti.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 17.24’te 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerine yer verildi.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'ün aylar önce yaptığı uyarı gündeme geldi. Görür yaptığı bir açıklamada, "Bingöl Karlıova'ya doğru, Palu ve ötesine dikkat etmek lazım biraz. Veya Adıyaman, Malatya yöresi. Ve oradan Maraş'a olan kesimlere özenli olmak lazım" ifadelerini kullanmıştı.