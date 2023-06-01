Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Hasan Damar hayatını kaybetti

Milli Görüş Hareketi'nin lider isimlerinden olan Necmettin Erbakan Hoca'nın dava arkadaşı Hasan Damar, hayatını kaybetti.

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Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşı Hasan Damar hayatını kaybetti

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın kurucularından olan ve Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları arasında yer alan Hasan Damar Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Dr. Yusuf Zeynelabidin Eğitim ve Gençlik Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derneğimizin Onursal Başkanı değerli büyüğümüz ve dava insanı Hasan Damar ağabeyimiz Hakkın rahmetine kavuştu. Cenabı Allah rahmet eylesin, derecesini âlî eylesin. İslam Alemi'nin başı sağ olsun." dedi.

Dünya’ daki bütün Milli Görüşcü kardeşlerime seslenişimdir! Saadet Partili Hasan Damar'dan 2'nci Tur Mesajı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyin..!Dünya’ daki bütün Milli Görüşcü kardeşlerime seslenişimdir! Saadet Partili Hasan Damar'dan 2'nci Tur Mesajı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyin..!

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