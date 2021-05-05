Prof. Dr. Necmettin Ünal açıkladı! Koronavirüs ölümleri 2 hafta sonra azalabilir

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, Habertürk TV'de Murat Güloğlu'nun sunduğu Gün Başlıyor programına canlı bağlantı ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Ünal Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerinde vaka sayılarının düşmesine ilişkin olarak, " Hastanelere bakıyoruz. Özellikle yoğun bakım servislerine bakıyoruz. Yoğun bakım servislerinde aman aman bir vaka azalması yok" dedi.

YOĞUN BAKIMLAR YÜZDE 68'İN ÜSTÜNDEKİ DOLULUKLA ÇALIŞTI

Yoğun bakım doluluk oranına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ünal," Mart'ın 1'in den sonra yoğun bakımlar çok dolmaya başladı, vaka sayıları arttı. Bir önlemler alındı. Sağlık Bakanı yoğun bakım doluluk oranı açıklıyor. Yoğun bakım doluluğu ortalama yüzde 68 olarak gitmiş. Şimdi o süreci ben ve 20 şehirdeki arkadaşlarımdan gelen bilgiyle yüzde 68'in çok üstündeki dolulukla çalıştı yoğun bakımlar. Hem Kovid'ler hem kovid dışı yoğun bakımlar. Bu doluluk göz alındığı zaman, bir tedbirin sonuca etki etmesi en az 2 hafta süreceği dikkate alındığı zaman ölüm oranlarının da bu tedbirlerden şayet etkilenecekse 6 gün içinde etkilenmesini beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖLÜM SAYILARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Ölüm sayılarının ne zaman düşeceğine ilişkin de tahminlerinde bulunan Ünal şunları söyledi:

"Yaklaşık iki haftalık bir süreçten sonra şayet bu tedbir etkinse yoğun bakıma yatışı azaltabiliyorsak iki hafta sonra ölüm sayılarının azalmasını bekleyebiliriz. Bugün yüksek olarak devam etmesini son derece doğal olarak gördüğümü belirtmek isterim."