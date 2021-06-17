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  3. Prof. Dr. Necmi İlhan'dan pazar yasağı açıklaması ve tatilcilere uyarı: Vaka sayılarının biraz daha oturması gerek!

Prof. Dr. Necmi İlhan'dan pazar yasağı açıklaması ve tatilcilere uyarı: Vaka sayılarının biraz daha oturması gerek!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yasağın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini belirterek tatilcilere önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Necmi İlhan'dan pazar yasağı açıklaması ve tatilcilere uyarı: Vaka sayılarının biraz daha oturması gerek! 1116

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran'dan itibaren yalnızca pazar günleri olarak güncellendi. Son günlerde aşılamanın günlük bir milyon dozun üzerine çıkması üzerine pazar günü yasağının da kalkması beklenirken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pazar yasağının kalkması için henüz erken olduğunu duyuran İlhan, vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğine dikkat çekti.

 