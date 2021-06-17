Prof. Dr. Necmi İlhan'dan pazar yasağı açıklaması ve tatilcilere uyarı: Vaka sayılarının biraz daha oturması gerek!
Prof. Dr. Necmi İlhan'dan pazar yasağı açıklaması ve tatilcilere uyarı: Vaka sayılarının biraz daha oturması gerek!
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yasağın kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini belirterek tatilcilere önemli uyarılarda bulundu.