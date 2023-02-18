Prof.Dr. Nihat Kabay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof.Dr. Nihat Kabay'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemesi uzmanı Prof.Dr. Nihat Kabay bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof.Dr. Nihat Kabay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof.Dr. Nihat Kabay'ın hayat biyografisi.
PROF. DR. NİHAT KABAY KİMDİR? BİYOGRAFİSİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
2014 - 2015Post Doktora
Arizona State University, Civil Engineering, Sustainable Engineering And Built Environment, Amerika Birleşik Devletleri
2002 - 2009Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat, Türkiye
1999 - 2002Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat, Türkiye
1994 - 1999Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat, Türkiye
Prof. Dr. Nihat Kabay'ın kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye sahip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.