Ankara üniversitesi öğretim üyesi PROF. DR. Nuran Yıldız katıldığı Televizyon ve diğer oturumlarda yapmış olduğu siyasi bilim yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek PROF. DR. Nuran Yıldız kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Biyografisi. PROF. DR. Nuran Yıldız'ın biyografisi.

PROF. DR. NURAN YILDIZ KİMDİR?

AKADEMİK UNVANLAR

2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.

Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2008 - Devam Ediyor Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

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2003 - 2008Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

1991 - 2001Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

YÖNETİLEN TEZLER

SOMUT SAVAŞTAN SOYUT SAVAŞA SANAL ORDULARIN YÜKSELİŞİ: YENİ ÇAĞDA ORDULARIN İLETİŞİM YÖNETİMİ

YILDIZ N. (Danışman)

E.EROĞLU(Öğrenci), Doktora, 2021

Diyalog anlayışı çerçevesinde AB destekli sivil toplum diyaloğu programının incelenmesi

YILDIZ N. (Danışman)

I.SEYIDOV(Öğrenci), Doktora, 2018 Creative Commons License Sürdürülebilir Kalkınma

Postmodern kültür ve halkla ilişkiler: Kampanyalar üzerine bir analiz

YILDIZ N. (Danışman)

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B.ARTAN(Öğrenci), Doktora, 2018

Liderlik iletişim stratejisi: Meydan okuma

YILDIZ N. (Danışman)

K.AKYOL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016 Creative Commons License

Postmodern siyaset ve söylem: Siyasi parti lider söylemleri üzerine bir çalışma

YILDIZ N. (Danışman)

S.GÜVEN(Öğrenci), Doktora, 2015

Türkiye'de roman yazarlarının markalaşma süreci: Elif Şafak örneği

YILDIZ N. (Danışman)

B.CANBAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014 Creative Commons License Sürdürülebilir Kalkınma

Kent pazarlaması: Beypazarı örnek olayı

YILDIZ N. (Danışman)

H.SÜMER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

Sinema ve imaj üretimi: ABD ordusu ve Türk ordusunun 2000 sonrası filmlerdeki imajları üzerine bir karşılaştırma

YILDIZ N. (Danışman)

B.ARTAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

PROF. DR. Nuran Yıldız'ın nereli ve kaçyaşında olduğu bilinmemekte olup, siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz bize yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.