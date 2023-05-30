PROF. DR. Nuran Yıldız kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Biyografisi

Ankara üniversitesi öğretim üyesi PROF. DR. Nuran Yıldız siyasi bilim konularında yapmış olduğu yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek PROF. DR. Nuran Yıldız kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Biyografisi. PROF. DR. Nuran Yıldız'ın biyografisi.

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PROF. DR. Nuran Yıldız kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Biyografisi

Ankara üniversitesi öğretim üyesi PROF. DR. Nuran Yıldız katıldığı Televizyon ve diğer oturumlarda yapmış olduğu siyasi bilim yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek PROF. DR. Nuran Yıldız kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir? Biyografisi. PROF. DR. Nuran Yıldız'ın biyografisi.

PROF. DR. NURAN YILDIZ KİMDİR?

AKADEMİK UNVANLAR

2014 - Devam Ediyor Prof.Dr.
Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2008 - Devam Ediyor Doç.Dr.
Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2003 - 2008Yrd.Doç.Dr.
Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

1991 - 2001Araştırma Görevlisi
Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

YÖNETİLEN TEZLER
SOMUT SAVAŞTAN SOYUT SAVAŞA SANAL ORDULARIN YÜKSELİŞİ: YENİ ÇAĞDA ORDULARIN İLETİŞİM YÖNETİMİ
YILDIZ N. (Danışman)

E.EROĞLU(Öğrenci), Doktora, 2021
Diyalog anlayışı çerçevesinde AB destekli sivil toplum diyaloğu programının incelenmesi
YILDIZ N. (Danışman)

I.SEYIDOV(Öğrenci), Doktora, 2018 Creative Commons License Sürdürülebilir Kalkınma
Postmodern kültür ve halkla ilişkiler: Kampanyalar üzerine bir analiz
YILDIZ N. (Danışman)

B.ARTAN(Öğrenci), Doktora, 2018
Liderlik iletişim stratejisi: Meydan okuma
YILDIZ N. (Danışman)

K.AKYOL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016 Creative Commons License
Postmodern siyaset ve söylem: Siyasi parti lider söylemleri üzerine bir çalışma
YILDIZ N. (Danışman)

S.GÜVEN(Öğrenci), Doktora, 2015
Türkiye'de roman yazarlarının markalaşma süreci: Elif Şafak örneği
YILDIZ N. (Danışman)

B.CANBAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014 Creative Commons License Sürdürülebilir Kalkınma
Kent pazarlaması: Beypazarı örnek olayı
YILDIZ N. (Danışman)

H.SÜMER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
Sinema ve imaj üretimi: ABD ordusu ve Türk ordusunun 2000 sonrası filmlerdeki imajları üzerine bir karşılaştırma
YILDIZ N. (Danışman)

B.ARTAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

PROF. DR. Nuran Yıldız'ın nereli ve kaçyaşında olduğu bilinmemekte olup, siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz bize yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.

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