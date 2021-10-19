Prof. Dr. Oktay Demirkıran kötü haberi verdi! Yoğun bakımlar doluyor, yenileri açılıyor

Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı artarken Sağlık Bakanlığının verilerine göre erişkin yoğum bakım doluluk oranı haftalık verilere göre yüzde 67,7, yatak doluluk oranı ise yüzde 53.7 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımlardaki son durum ve salgının seyri hakkında Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, değerlendirmelerde bulundu.

"BAZI YERLERDE YÜZDE 100'E YAKIN"

Pandeminin devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Oktay Demirkıran, vefatların sürdüğünü, vaka sayılarının da yüksek seyirde olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyada en çok vakası olan 3 ülkeden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Türkiye'deki yoğun bakımlardan kendilerine veriler geldiğini belirterek, " Yoğun bakımlar yoğun dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor, değişik şekillerde ve yeni yeni hastalar oldukça yoğun bakım gereksinimi arttıkça yeni oluşturulan yoğun bakımlar var ne yazık ki. Bazı yerlerde 100’de yüze yakın, şunu anlamalısınız yeni yoğun bakım açılıyor diyorsam demek ki yoğun bakım yüzde 100 dolmuş, yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor” diye konuştu.

VATANDAŞLARA DUYARI OLMA ÇAĞRISI

Çok sayıda işletmeninin açılmasıyla salgın kurallarının çiğnendiğini kaydeden Oktay Demirkıran," Hiçbir şekilde kapansın demiyorum ama tedbir devam etmeli. Tedbirsizliği önlememiz gerekiyor. Kısıtlama yapılmak zorunda kaldı ve biz evlerde kaldık, çalışamadık, sosyal hayattan her şeyden izole olduk diye düşünüp bu kuralların tekrar konmaması için daha duyarlı davranması gerekir insanların ancak böyle değil." açıklamasında bulundu.

"KISITLAMA VE KAPANMA ÇÖZÜM DEĞİL"

Kısıtlama ve kapanmanın bir çözüm olmadığını kaydeden Demirkıran, önemli olanın tedbir olduğunu belirtti. Okulların asla kapanmaması gerektiğinin altını çizen Demirkıran," O yüzden eğitimin devam etmesi için lütfen maske duyarlılığını, aşılanmayı önemsememiz lazım. Aşı karşıtlığını anlamak zor, bunun uygulanmamasını hastalığa yakalanmayı istemek gibi görüyorum. Bu hastalığa maalesef ki aşı olmadığı için yakalanan, yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldığımız ve hayatını kaybeden hastalarımız oluyor. Onlar için de bu anlamda gerçekten çok üzülüyorum, İlaç şu an çıktı görünüyor ancak epey yüksek bir para, geri ödemesi yok hiçbir sağlık sisteminde umarım etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kış aylarında vaka artışının olacağını belirten Demirkıran, artışın sebebinin vatandaşların evlerinde ve kapalı ortamlarda olacak olmasına bağladı.

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