Prof. Dr. Oktay Üner’e sürpriz doğum günü kutlaması

Çankaya Belediyesi, Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Oktay Üner'e sürpriz doğum gününü kutlaması düzenledi.

Çankaya Belediyesi, sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününde 80 yaşına basan Prof. Dr. Oktay Üner'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Ekipleri bir anda karşısında gören Üner, şaşkınlığını gizleyemedi. Getirilen pastanın üzerindeki mumları üfleyen Oktay Üner, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e ve görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA