Prof. Dr. Oral Erdoğan, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Mesleği nedir? Kariyeri nedir? Oral Erdoğanı'ın biyografisi

Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi olan Oral Erdoğan, Televizyon programlarına katılarak özellikle ekonomi ve iktisadi alanında yaptığı yorum ve analizlerle dikkat çekmektedir. Peki! Prof. Dr. Oral Erdoğan, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Mesleği nedir? Kariyeri nedir? Prof. Dr. Oral Erdoğanı'ın biyografisi.

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Prof. Dr. Oral Erdoğan, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Mesleği nedir? Kariyeri nedir? Oral Erdoğanı'ın biyografisi

son zamanlarda katıldığı ataelevizyon programlarına çıkarak özellikle iktisadi ve ekonoik alanlarında yaptığı yorum ve analizlerle izleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Oral Erdoğan, Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Mesleği nedir? Diye internetten araştırmaya başladı. işte Prof. Dr. Oral Erdoğan'ın hayat biyografisi.

PROF. DR. ORAL ERDOĞAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ VE KARİYERİ

2013 yılında Piri Reis Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak göreve başlayan Erdoğan; 21 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Rektörlük görevine atanmıştır.

Kimlikte doğum tarihi 1 Ocak 1969. Oral Erdoğan'ın esas doğum tarihi 5 Ekim 1968 tarihinde Antalya'da doğdu. İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni 1989 yılında, İşletme Mühendisliği yüksek lisans programını 1992 yılında ve Doktora programını 1996 yılında birinci olarak tamamlamıştır. 1990-1994 arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri, 1994-2001 arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 2001-2013 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde çalışmıştır. 2000 yılında finans alanında doçent, 2005 yılında profesör olan Erdoğan'ın, finans ve denizcilik alanında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

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Prof. Dr. Erdoğan'ın çalıştığı bilimsel alanlar; Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Finansal Modelleme, Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar, Deniz İşletmeciliği ve Finansı ile Türkiye Ekonomisini kapsamaktadır. Araştırmaları; Review of Finance, International Review of Economics & Finance, Quantitative Finance, International Review of Applied Financial Issues and Economics, Emerging Markets Finance and Trade, Journal of Economic Literature, Emerald Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis gibi önde gelen bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Bunun yanında çeşitli kitap çalışmaları da bulunan Erdoğan'ın ulusal ve uluslararası konferanslarda birçok bildirisi yer almaktadır.

Akademik görevlerinin yanında 2012-2014 arasında Türksat A.Ş. ve 2014-2016 yılları arasında Aselsan A.Ş., 2017-2018 yılları arasında Türkiye Varlık Fonu ve Borsa İstanbul A.Ş.' de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı'na 2006-2013 yılları arasında danışmanlık yapmış olan Erdoğan, Deniz Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Aselsan A.Ş.' ye danışmanlık yapmaktadır.

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