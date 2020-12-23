Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüsten yaşamını yitirdi!

9 Aralık'tan beri yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Orhan Kural, 23 Aralık 2020 gününde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Kural'ın eski zamanlardaki görüntüleri ise ekranlara böyle yansıdı.