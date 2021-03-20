Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında 4 günlük hava durumuna ilişkin tahminleri hakkında konuştu.

4 günde çok ani hava değişimlerinin meydana geleceğini dile getiren Orhan Şen," Yağışlar bugün başlıyor, kuvvetli yağışlar sel baskınları da yapabilecek. Yarın ise Marmara bölgesi başta olmak üzere kuvvetli yağışlar başlıyor." dedi.

Pazartesi günü sıcaklıkların artacağını kaydeden Şen," Sıra dışı bir olay meydana geliyor ve salı günü 8-9 derecelik sıcaklıklarda artış olacak. Kesinlikle normal değil bu durum, dolu yağışlı, gök gürültülü yağışlı, şimşekli bir hava durumu bekliyoruz. Salı günü bu aldığı sıcaklığı geri veriyor. 8-9 derece ısınan havalar bir gün sonra 10-12 derece sıcaklık düşüyor. Bunlar sıra dışı olaylardır. Şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağış, sel baskınları yapabilecek dolu bile görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gelecek haftalarda ülkede kar yağışının etkili olacağını açıklayan Orhan Şen," Salı akşamı Türkiye'ye tekrar geliyor. Kar, Trakya'dan başlayarak İç Anadolu Bölgesi'nde bilhassa etkisini sürdürecek. 1, 1 buçuk günlük kar yağışı önemli olabilir." dedi, Açıklamanın devamında Şen, yaşanılacak durumla ilgili ''Çünkü Mart karı biraz daha fazla olur. Sıcaklıklar salı akşamından düşmeye başlıyor, çarşamba günü 3-4 dereceye kadar, İstanbul'da 7-8 dereceye kadar düşüyor.'' dedi.





İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da önümüzdeki hafta beklenen kar yağışının daha çok yüksek kesimlerde görülmesi beklenirken Trakya'da, İç Anadolu'da ve İç Ege'de kar yağışları 2 gün süreceği bilgisi verildi.

"4 GÜNDE HEM BAHARI HEM KIŞI GÖRECEĞİZ"

Yapılan incelemeler sonucunda kar yağışı Batı bölgelerini daha çok etkilerken İzmir, Çeşme gibi bölgelerde ise sel tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Konuyla ilgili Orhan Şen, ''Sıra dışı olaylar daha çok batı bölgeleri etkileyecek. Öyle bir jet akımı var ki soğuk havayı direkt bize getiriyor. 4 gün içinde her baharı göreceğiz hem de kışı göreceğiz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar soğuk hava devam edecek. Mart ayı yine yapacağını yapacak'' dedi.