Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Kar yağışı İstanbul'u terk ediyor
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışına ilişkin tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da kar bu akşam bitiyor. Anadolu'da 1-2 gün daha devam eder. Sıcaklıklar yarından itibaren yükseliyor" dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr .Orhan Şen, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'daki kar yağışının bu akşam sona ereceğini dile getiren Şen, kar yağışının Anadolu'da 1-2 gün devam edeceğini kaydetti.
Şen, sıcaklıkların yarından itibaren yükseldiği ifade eden tahminlerini de paylaştı:
"Önce 6, sonra 8, pazartesi 14 C. Önümüzdeki günlerde iç bölgelerde gece havanın açmasıyla sıcaklıklar aşırı düşecek Ankara'da da gece -12 C ye kadar düşer. Don olayı görülecek."
İstanbulda KAR bu akşam bitiyor. Anadoluda 1-2 gün daha devam eder. Sıcsklıklar yarından itibaren yükseliyor önce 6 sonra 8 pazartesi 14 C. Önümüzdeki günlerde iç bölgelerde gece havanın açmasıyla sıcaklıklar aşırı düşecek Ankarada gece -12 C ye kadar düşer. Don olayı görülecek.— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) February 17, 2021