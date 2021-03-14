Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri açıklandıŞans Topu çekiliş sonuçları 14 Mart 2021 | Milli Piyango İdaresiSurvivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Mart Pazar14 Mart Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Şofbenden sızan gaz sonucu banyoda zehirlenen genç çift gözyaşları ile toprağa verildiProf. Dr. Orhan Şen açıkladı, "Sıcaklıklar çarşambadan itibaren düşecek!"Güvercin beslemek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybettiEski manken Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı!Justin Bieber cep telefonu kullanmamasının sebebini açıkladıErol Toy kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı, "Sıcaklıklar çarşambadan itibaren düşecek!"

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı, "Sıcaklıklar çarşambadan itibaren düşecek!"

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen “Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı’dan ve Güney Ege’den Türkiye’ye yağışlı hava girecek. Bu yağışlı hava hemen hemen 5 gün ülkemizde kalacak” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı, "Sıcaklıklar çarşambadan itibaren düşecek!"

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

"YAĞIŞLI HAVA HEMEN HEMEN 5 GÜN ÜLKEMİZDE KALACAK"

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sıcak havadan sonra soğuk hava geldiğinde gürültülü yağışların oluştuğunu belirterek, “Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Gerekli yağışı ay başında aldık. 2 gündür güneşli günler geçiriyoruz. Her sıcak havanın üzerine soğuk hava geldiğinde genellikle gök gürültülü yağışlar meydana gelir. Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı’dan ve Güney Ege’den Türkiye’ye yağışlı hava girecek. Bu yağışlı hava hemen hemen 5 gün ülkemizde kalacak." dedi.

Prof Dr Orhan Şen açıkladı Sıcaklıklar çarşambadan itibaren düşecek

"SICAKLAR MEVSİM NORMALİNİN ALTINA DÜŞECEK"

Ardından Prof. Dr. Orhan Şen sözlerine, "Doğu’da kar yağışı olacak, Trakya’da yağış durabilecek ama genellikle bütün Türkiye yağışlı bir havaya giriyor. Sıcaklıklar da mevsim normalinin altına düşmeye başlayacak. Bugün İstanbul’da 17 derece ise sıcaklık Çarşamba günü bu 10 dereceye düşecek. Demek tüm Türkiye’de 5-6 derecelik bir sıcaklık düşüşü var." şeklinde devam etti.

"SICAKLIKLAR ÇARŞAMBADAN İTİBAREN DÜŞECEK"

Çarşambadan itibaren karla karışık yağmur görüldüğünü söyleyen Şen, "Yağışlar kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde Çarşamba’dan itibaren karla karışık yağmurlu, Doğu’da ise kar yağışı devam edecek. Sıcaklıklar Çarşamba’dan itibaren düşecek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Prof Dr Orhan Şen açıkladı Sıcaklıklar çarşambadan itibaren düşecek Prof Dr Orhan Şen açıkladı Sıcaklıklar çarşambadan itibaren düşecek

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT