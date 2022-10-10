Prof. Dr. Orhan Şen, kış ayının nasıl geçeceğini açıkladı, kar yağışı için tarih verdi! "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak"

Kış soğuklarının etkisini göstermeye başladığı günlerde kar yağışının ne zaman etkili olacağı vatandaşların odağında yer alırken Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"VORTEXİN ZAYIFLAMASI SONBAHAR VE KIŞ HAVA DURUMUNDA ETKİLİ OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Orhan Şen, "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak. Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor. La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak.

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Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 nümerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor. Kutuplardaki polar vortexin zayıflaması Türkiye de sonbahar ve kış hava durumunda etkili olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Analizlerin ışığında hava durumu hakkında değerlendirmeler yapan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bu sonbahar Eylül, Ekim, Kasım ayları sıcaklık ortalamanın üzerinde, yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemlidir.

Aralık ayı batı bölgelerde sonbahar havasında. Doğuda ise kışın başları gibi çok soğuk yok. Ocak, şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı."