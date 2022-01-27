Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik hava durumu açıklaması! Marmara bölgesine yeniden kar yağacak...

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, kar erimelerine yönelik su baskını uyarısında bulundu. Şen "Hava Lodos'a dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir." dedi.

Şen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marmara Bölgesi için tarih veren Prof. Dr. Şen, "Bundan sonraki kar Anadolu'ya (iç bölgeler) 31 Mart gibi görünüyor. Marmara'ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİDEN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 27 Ocak tarihli son rapordakl değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI DA GELDİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi olduğu söylendi. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.