Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni hafta ile ilgili kritik uyarı! Aşırı sıcaklık ve sağanak yağışlara dikkat
Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni hafta ile ilgili kritik uyarı! Aşırı sıcaklık ve sağanak yağışlara dikkat
Yeni haftaya başlamadan önce Türkiye genelinde yaşanacak hava durumuyla ilgili açıklama yapan TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta gerçekleşecek sıcaklık artışı ve sağanak yağmurlar ile ilgili detaylar verdi. Şen, İstanbul'daki hava durumu ve sıcaklık için de önemli açıklamalarda bulundu.