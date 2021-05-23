Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni hafta ile ilgili kritik uyarı! Aşırı sıcaklık ve sağanak yağışlara dikkat Yeni haftaya başlamadan önce Türkiye genelinde yaşanacak hava durumuyla ilgili açıklama yapan TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta gerçekleşecek sıcaklık artışı ve sağanak yağmurlar ile ilgili detaylar verdi. Şen, İstanbul'daki hava durumu ve sıcaklık için de önemli açıklamalarda bulundu.

1 18 CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise önümüzdeki günler hakkında son verileri paylaştı. Şen, ‘Önümüzdeki haftaya baktığımız zaman yarından itibaren batıda yağış kesiliyor.