Tıp Profesörü, İç Hastalıkları Uzmanı, Diyetisyen ve Yazar Osman Müftüoğlu'nun biyografisi internette araştırılıyor. Haberimizin içeriğinde Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile ilgili birçok detaya yer veriyoruz. Peki, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Osman Müftüoğlu'nun biyografisi haberimizde yer alıyor...

PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

67 yaşındaki Osman Müftüoğlu 10 Mayıs 1955 tarihinde Mersin'in Anamur ilçesinde dünyaya gelmiştir.

1972’de Anamur Lisesi’ni, 1978’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. 1984’te iç hastalıkları uzmanı, 1989’da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989’da doçent olan Müftüoğlu; 1990’da iç hastalıkları klinik şefi, 1997’de de profesör olmuştur.

Osman Müftüoğlu uzun yıllar boyunca 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel doktorluğunu yapmıştır.

1993 - 2001 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi başhekimliği ve cumhurbaşkanının sağlık başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

Türkiye Diyabet Derneği, Ankara Diyabet Derneği, Türk Hipertansiyon ve Nefroloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği ve Osteoporoz Çalışma Grubu üyesi olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası, Etik Kurul ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur.

Kurduğu “Yaşasın Hayat Kliniği”yle doktorluk mesleğini aktif şekilde sürdüren Müftüoğlu'nun sağlıklı yaşam üzerine kitapları yoğun ilgiden dolayı onlarca baskı yapmıştır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde köşe yazılarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun Kitapları

2000 - Çay Bir Mucizedir

2003 - Yaşasın Hayat

2004 - Hafifleyin Gençleşin

2005 - Hayat Bilgisi "Yaşasın Hayat 3"

2007 - Mutlu Yaşama Sanatı

2008 - Sil Baştan: Derin Güzellik “Dermantoloji”

2008 - Sil Baştan: Yaşasın Yemek “Beslenme ve Kilo Yönetimi”

2008 - Sil Baştan: Yaşam Reçeteleri

2009 - Kolay Diyet

2010 - İkinci Hayat

2013 - Prof. Dr. Osman Müftüoğlu İle Sil Baştan (3 Kitap Takım)

2013 - Hayatı Uzatmanın Sırları