Diletta Leotta'dan ayrılan Can Yaman turnayı gözünden vurdu! Ünlü oyuncu yeni aşkı Francesca Chillemi'de buldu! "Güneş gibi güzel"Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, tedirgin eden gerçeği açıkladı! "Pandemide kıpırdanma işaretleri var" dedi, iki kritik uyarı yaptıProf. Dr. Haluk Eyidoğan'dan beklenen İstanbul depremi için ürküten tahmin! Tsunami riski olan ilçeleri tek tek saydı! "7 ve daha büyük depremin olasılığı 25 yıl içinde yüzde 65"Arka Sokaklar 619. bölüm full, tek parça izle Kanal D | Arka Sokaklar son bölüm izle Youtubeİstanbul Bakırköy'de dehşet! Tartıştığı kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar ettiSon dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yoğun kar yağışı uyarısı: Zorunlu olmadıkça çıkmayalımİttifaka ters düşen açıklama yapan Ali Babacan ortalığı karıştırdı: "Birkaç gündür aykırı gidiyor, altılıdan atılması mukadder gibi görünüyor"Meteoroloji kar yağışına doyacak illeri ve bölgeleri açıkladı! Uyarı üstüne uyarı geldi: Yoğun kar yağışı geliyor her taraf bembeyaz olacak! İşte il il hava durumuLosing your child in a dreamGünlük burç yorumları 19 Mart 2022 Cumartesi | Koç gelişmeler hayrına oluyor, Oğlak eski dostlarla buluşuyor!
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. KORONAVİRÜS
  4. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, tedirgin eden gerçeği açıkladı! "Pandemide kıpırdanma işaretleri var" dedi, iki kritik uyarı yaptı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, tedirgin eden gerçeği açıkladı! "Pandemide kıpırdanma işaretleri var" dedi, iki kritik uyarı yaptı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs salgınında kıpırdanma işaretleri olduğunu, birçok ülke vaka artışı yaşandığını anımsatarak vatandaşlara, kapalı alanlarda maske takmalarını ve hatırlatma dozu aşılarını olmaları konusunda tavsiyede bulundu .

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, tedirgin eden gerçeği açıkladı! "Pandemide kıpırdanma işaretleri var" dedi, iki kritik uyarı yaptı

Dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını devam ediyor. Omicron varyantının hafif seyretmesi sonrası birçok ülkede tedbirler kaldırıldı. Açık alanda maske takma zorunluğu ve HES kodu uygulaması da Türkiye'de kaldırılırken kısıtlamaları gevşeten  Almanyaİngiltere ve Çin gibi ülkelerde vaka artışları yaşandı. Türkiye'de ise vaka sayıları bu dönemde en düşük 17 bini gördü. Son durumu yazdığı köşe yazısında değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vatandaşlara uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, tedirgin eden gerçeği açıkladı! Pandemide kıpırdanma işaretleri var dedi, iki kritik uyarı yaptı

Vatandaşların sabırlı olmasını isteyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, pandemide kıpırdanma işaretleri olduğunu ifade ettiği köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

DİKKAT! PANDEMİDE KIPIRDANMA İŞARETLERİ VAR

SALGINDA tedbirleri gevşeten hemen her ülkede günlük COVID-19 vaka rakamları da insan kayıpları da maalesef süratle artıyor. Mesela Almanya, mesela İngiltere, mesela Çin’de durum yeniden kötüleşiyor. Saydığım ülkelerin tümü acele edip tedbirleri fazlaca gevşettiler. Netice mi? Hemen ve anında vaka ve ölüm sayılarında ciddi artışlarla karşı karşıya kaldılar.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, tedirgin eden gerçeği açıkladı! Pandemide kıpırdanma işaretleri var dedi, iki kritik uyarı yaptı

Tekrar ediyorum: Kesinlikle siz haklısınız. Biliyorum: Kesinlikle yoruldunuz, bunaldınız. Ama gelin beni dinleyin lütfen ve her şeye rağmen biraz daha sabırlı olun. Tamam, açık alanlarda -eğer ortam çok kalabalık değilse yürüdüğünüz sokaklar, caddeler, dolaştığınız gezdiğiniz yerler, meydanlar, parklar, dağlar, tepelerse- maske takmayın. Ama gelin, hiç olmazsa sinema, AVM , tiyatro, toplu taşıma araçları, açık ama fazlaca kalabalık alanlarda maskenizi takmaya devam edin.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, tedirgin eden gerçeği açıkladı! Pandemide kıpırdanma işaretleri var dedi, iki kritik uyarı yaptı

SİZDEN ÇOK ÖNEMLİ BİR RİCAM DAHA VAR: “Hatırlatma dozu aşılarınızı”, hatırlamamış, unutmuş, dalgınlığa düşmüş olabilirsiniz.(!) Lütfen onu da bugün, yarın bir zahmet gecikmeden yaptırın. Unutmayın, sabrın sonu her zaman mutlak selamettir.

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT