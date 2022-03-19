Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, tedirgin eden gerçeği açıkladı! "Pandemide kıpırdanma işaretleri var" dedi, iki kritik uyarı yaptı

Dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını devam ediyor. Omicron varyantının hafif seyretmesi sonrası birçok ülkede tedbirler kaldırıldı. Açık alanda maske takma zorunluğu ve HES kodu uygulaması da Türkiye'de kaldırılırken kısıtlamaları gevşeten Almanya, İngiltere ve Çin gibi ülkelerde vaka artışları yaşandı. Türkiye'de ise vaka sayıları bu dönemde en düşük 17 bini gördü. Son durumu yazdığı köşe yazısında değerlendiren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vatandaşlara uyarıda bulundu.

Vatandaşların sabırlı olmasını isteyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, pandemide kıpırdanma işaretleri olduğunu ifade ettiği köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

DİKKAT! PANDEMİDE KIPIRDANMA İŞARETLERİ VAR

SALGINDA tedbirleri gevşeten hemen her ülkede günlük COVID-19 vaka rakamları da insan kayıpları da maalesef süratle artıyor. Mesela Almanya, mesela İngiltere, mesela Çin’de durum yeniden kötüleşiyor. Saydığım ülkelerin tümü acele edip tedbirleri fazlaca gevşettiler. Netice mi? Hemen ve anında vaka ve ölüm sayılarında ciddi artışlarla karşı karşıya kaldılar.

Tekrar ediyorum: Kesinlikle siz haklısınız. Biliyorum: Kesinlikle yoruldunuz, bunaldınız. Ama gelin beni dinleyin lütfen ve her şeye rağmen biraz daha sabırlı olun. Tamam, açık alanlarda -eğer ortam çok kalabalık değilse yürüdüğünüz sokaklar, caddeler, dolaştığınız gezdiğiniz yerler, meydanlar, parklar, dağlar, tepelerse- maske takmayın. Ama gelin, hiç olmazsa sinema, AVM , tiyatro, toplu taşıma araçları, açık ama fazlaca kalabalık alanlarda maskenizi takmaya devam edin.

SİZDEN ÇOK ÖNEMLİ BİR RİCAM DAHA VAR: “Hatırlatma dozu aşılarınızı”, hatırlamamış, unutmuş, dalgınlığa düşmüş olabilirsiniz.(!) Lütfen onu da bugün, yarın bir zahmet gecikmeden yaptırın. Unutmayın, sabrın sonu her zaman mutlak selamettir.

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