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  3. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan 10 soruda Sputnik V aşısının detayları! Ne kadar koruyor? Güvenilir mi? Yan etkileri neler?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan 10 soruda Sputnik V aşısının detayları! Ne kadar koruyor? Güvenilir mi? Yan etkileri neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, ülkemizde acil kullanım onayı almasının ardından uygulamaya konacak 3. aşı olacak. Peki Sputnik V'nin CoronaVac ve Pfizer/BioNTech'ten farkı ne? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek yanıtladı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan 10 soruda Sputnik V aşısının detayları! Ne kadar koruyor? Güvenilir mi? Yan etkileri neler? 1124

Çin’in Vuhan kentine başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmenin tek yolunun sürü bağışıklığı (kitlesel bağışıklık) olduğu bilinirken bunu sağlamanın yolu da aşıdan geçiyor. Ülkemizde ilk kez Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen CoronaVac aşısının kullanımı için onay verilmiş, ardından Alman/ABD ortak yapımı Pfizer/BioNTech de vatandaşlara uygulanmaya başlanmıştı.