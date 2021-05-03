Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan 10 soruda Sputnik V aşısının detayları! Ne kadar koruyor? Güvenilir mi? Yan etkileri neler?
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan 10 soruda Sputnik V aşısının detayları! Ne kadar koruyor? Güvenilir mi? Yan etkileri neler?
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı, ülkemizde acil kullanım onayı almasının ardından uygulamaya konacak 3. aşı olacak. Peki Sputnik V'nin CoronaVac ve Pfizer/BioNTech'ten farkı ne? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu tek tek yanıtladı.