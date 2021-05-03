Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan 10 soruda Sputnik V aşısının detayları! Ne kadar koruyor? Güvenilir mi? Yan etkileri neler?

Çin’in Vuhan kentine başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmenin tek yolunun sürü bağışıklığı (kitlesel bağışıklık) olduğu bilinirken bunu sağlamanın yolu da aşıdan geçiyor. Ülkemizde ilk kez Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen CoronaVac aşısının kullanımı için onay verilmiş, ardından Alman/ABD ortak yapımı Pfizer/BioNTech de vatandaşlara uygulanmaya başlanmıştı.