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  3. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan korkutan Omicron açıklaması: "mRNA aşılarının bile Omicron karşısında etkisi sınırlı"

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan korkutan Omicron açıklaması: "mRNA aşılarının bile Omicron karşısında etkisi sınırlı"

Tıpkı koronavirüs gibi tüm dünyaya hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İçerisinde 32 farklı mutasyon barındıran varyant için Müftüoğlu'nun, "mRNA aşıları bile Omicron karşısında sınırlı bir bağışıklık sağlayabiliyorlar." cümleleri, paniğe neden oldu.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan korkutan Omicron açıklaması: "mRNA aşılarının bile Omicron karşısında etkisi sınırlı"

Dünya üzerinde eşine rast gelinmeyen Omicron varyantı, görülmemiş bir hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün "Küresel risk çok yüksek" olarak uyardığı, uzmanlarınsa "en tehlikeli varyant türü" olarak tanımladığı Omicron için, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu acı ama gerçek bilgiler paylaştı. Omicron'un yayılma hızına dikkat çeken Müftüoğlu,"Bir, Omicron’un yayılma hızı daha doğrusu 'bulaşma kabiliyeti' Delta varyantından çok daha yüksek" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan korkutan Omicron açıklaması: mRNA aşılarının bile Omicron karşısında etkisi sınırlı

"ÜLKELERDE İNANILMAZ BİR HIZLA YAYILIYOR"

Geçtiğimiz haftalarda henüz 12 ülkede görülen Omicron varyantı, bugünlerde 77 ülkede görülmeye başladı. Konuya ilişkin Prof. Dr. Müftüoğlu, "Bir, Omicron’un yayılma hızı daha doğrusu 'bulaşma kabiliyeti' Delta varyantından çok daha yüksek. Zaten bu nedenle de ulaştığı ülkelerde inanılmaz bir hızla yayılıyor. Örneğin İngiltere’de daha bir hafta içinde vaka sayılarının 2 katını aşması bu bilgiyi kesinleştiriyor.

İkinci bilgiye gelince... Görünen o ki Omicron’un oluşturduğu 'hastalığın gücü', özellikle orijinal virüs (Vuhan) ile karşılaştırıldığında bir hayli düşük ve bu -şimdilik- memnuniyet verici bir gelişme. Yeni varyant Omicron’da oluşan çoklu genetik değişimlerin virüsün daha ağır bir hastalık yapabilme gücünü önemli ölçüde azalttığını ileri süren uzmanlar, haklı olarak bu olumlu gelişmenin 'virüsün gidici olduğunu' ya da 'sıradan bir kış enfeksiyonuna dönüşme eğilimine girdiğini gösterdiğini' düşünüyorlar. Ne var ki aklımızdaki Omicron soruları ve kafa karışıklığımız bu 2 soru ile sınırlı değil. Sırada başka sorular da var..." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan korkutan Omicron açıklaması: mRNA aşılarının bile Omicron karşısında etkisi sınırlı

MRNA AŞILARININ BİLE OMİCRON KARŞISINDA ETKİSİ DÜŞÜK

En güçlü aşılar olarak kabul edilen mRNA aşılarının bile Omicron karşısında sınırlı bir bağışıklık sağlayabileceklerini söyleyen Müftüoğlu, "Elimizde henüz çok sayıda vakayı içeren ciddi araştırmalar yok ama mevcut ilk veriler, en güçlü aşılar olarak kabul edilen mRNA aşılarının bile Omicron karşısında sınırlı bir bağışıklık sağlayabileceklerini gösteriyor. Örneğin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapılan bir bilimsel çalışmanın sonuçlarına bakılırsa, BioNTech aşısı Omicron varyantına karşı en fazla yüzde 33 koruma sağlayabiliyor. BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 80 koruma sağladığı dikkate alınırsa bu oldukça can sıkıcı bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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