Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu, Uzamış Covid-19'u anlattı: Risk altındaki tek tek saydı

Koronavirüs salgınında nedeniyle dünya bir yandan yeni mutasyon korkusu yaşarken, diğer taraftan da vatandaşlara aşılar yapılmaya devam ediliyor. Salgına karşı araştırmalar da bir yandan sürüyor. Şu ana kadar koronavirüse yakalanan bir kişinin ortalama tedavisi 2-3 haftada tamamlanırken yeni yapılan gözlemlere göre hastalığın tedavi süresi uzadı. Bu konuya ilişkin olarak da Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu değerlendirmelerde bulunarak vatandaşları bilgilendirdi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu hastalığın uzun seyrettiği kişilerde, hastalıkla bağlantılı “yorgunluk, uykusuzluk, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kafa karışıklığı, unutkanlık, odaklanma güçlüğü” gibi sorunların olduğunu ifade ederek bu kişilere “LONG COVID-19 (UZAMIŞ COVID-19)” tanısı konulduğunu ifade etti.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR KİMLER?

Osman Mütfüoğlu risk altında olan grupları da açıkladı:

- Ağır seyirli vakalar: Hastalığı ağır geçirenlerde, şiddetli komplikasyonlar nedeniyle uzun süre yatağa bağlı kalanlarda Covid-19’un uzama ihtimali artıyor.

- Çok sayıda belirti gösterenler: Hastalığı sadece hafif bir ateş, sıradan bir boğaz ağrısı ve ufak tefek öksürük nöbetleriyle atlatabiliyorsanız, şanslısınız. Yok eğer, hastalığa yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, ağır halsizlik, yorgunluk, bitkinlik hali, tat ve koku kaybıyla “merhaba” demişseniz, sizde de Covid-19 daha uzun sürebilir. Dikkatli olun ve tedaviyi daha da ciddiye alın.

- Obez kişiler: Ciddi düzeyde kilo sorunu olanlarda Covid-19 beklenenden daha ağır seyretmekle kalmıyor, maalesef iyileşme süresi de haftaları bulabiliyor. Bu nedenle fazla kiloluların da daha dikkatli olmaları lazım.

- Kronik hastalığı olanlar: Özellikle şeker hastalarında, insülin direnci sorunu yaşayanlarda, hipertansiyonlu, kalp, böbrek, karaciğer yetmezliğine sahip kişilerde, KOAH yani kronik ve tıkayıcı solunum yolu hastalığı olanlarda da Covid-19’da iyileşme süreci uzayabiliyor.

- Depresyon sorunu yaşayanlar: Eğer hastalığa yakalanmadan önce zaten derin depresyonu olan biriyseniz, sürecin sizde de uzama ihtimali oldukça yüksek.

- Yaşlılar ve kadınlar: Hastalığa karşı kadınların erkeklerden daha dirençli oldukları, daha hafif sorunlarla hastalığı geçiştirdikleri biliniyor. Ama uzamış Covid-19 meselesine erkeklere oranla kadınlar daha çabuk ve daha çok teslim oluyor. Yaşlılarda da benzer bir risk söz konusu. İleri yaşlı kişilerin iyileşme süreçleri de maalesef sürüncemede kalabiliyor.

UZUN YAŞAM İÇİN ALTIN ÖNERİLER

Mütfüoğlu'ndan vatandaşlara uzun yaşam için beslenme önerileri:

1- Şekeri azaltın.

2- Bitki ağırlıklı beslenin.

3- Baklagillere ağırlık verin.

4- Etten uzak durun.

5- Balığa dikkat edin.

6- Ekmeği sınırlayın.

7- İşlenmiş gıdalara ‘hayır’ deyin.

8- Su için.

9- Kuruyemiş atıştırın.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 865 bin 406'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, vefat sayısı 22 bin 450, ağır hasta sayısı 3 bin 94 oldu.

Haftalık verilere göre ise bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.