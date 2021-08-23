Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu'ndan varyant uyarısı: Durum zannettiğinizden çok daha ciddidir

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayısı günden güne artıyor. Özellikle delta varyantı çok kolay bulaşmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Türkiye'deki oranı yüzde 90 kadar çıktı. Bunun yanında birçok ülkede yeni varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Salgındaki son durumu ve varyantları değerlendiren Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu, yeni varyantların ortaya çıkmasının önüne geçilebilmesi için aşılamanın bir anca hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

"ÜZÜLEREK BELİRTEYİM DURUM CİDDİ"

Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu Hürriyet'teki yazısında, koronavirüs kaynaklı can kaybının artığını ifade ederek," Ama ne yazık ki ne biz ne de diğer ülkeler tehlikenin hâlâ farkında değiliz. Oysa elimizde bizi kurtaracak ve koruyacak “tapu kadar (!)” sağlam, güçlü ve güvenli aşılar var. Eğer biz biraz daha duyarlı olabilseydik, eğer Dünya Sağlık Örgütü biraz daha becerikli ve hızlı davranabilseydi, eğer Birleşmiş Milletler pandeminin en az bir “dünya savaşı” kadar önemli olduğunu daha erken fark edebilseydi, kısacası aşılama hızı bütün dünyada ve bizde biraz daha yüksek olsaydı bu baş belası pandemi emin olun çoktan sona ererdi. Üzülerek belirteyim durum ciddi." değerlendirmesinde bulundu.

"AŞILAMA HIZINI ÇOK DAHA CİDDİ RAKAMLARA YÜKSELTMEMİZ LAZIM"

"Önümüzdeki günler -eğer bu kafada devam edecek olursak- düşündüğümüz kadar aydınlık ve güvenli olmayacak." diyen Mütfüoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer aşılama hızını bir an önce arttırmazsak şimdilerde başımıza bela olan Delta varyantını -inşallah yanılıyorumdur- Gamma hatta Epsilon varyantları izleyebilecek. ÖZETİ ŞUDUR: Durum zannettiğinizden çok daha ciddidir. “Bıktım, sıkıldım abi!” mavralarını bir kenara bırakıp bir an önce kendimize gelmemiz ve aşılama hızını çok daha ciddi rakamlara yükseltmemiz lazım."

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