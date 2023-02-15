Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi! Depremden zarar görecek ilçeleri tek tek saydı

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depreminin zamanına ilişkin tahminde bulundu. Ercan, depremden zarar görecek ilçeleri tek tek açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi! Depremden zarar görecek ilçeleri tek tek saydı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da yıkıcı bir etki yapması beklenen depreme odaklandı.

Vatandaşlar, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparken birçok uzman depremin zamanı hakkında değerlendirmede bulunmaya devam ediyor. Bu isimlerden olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Haberlercom'un YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi! Depremden zarar görecek ilçeleri tek tek saydı

DEPREM NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul depreminin olacağı zamana ilişkin tahminlerini paylaşan Ahmet Ercan, "Veri bankasından hesapladığımız zaman İstanbul'daki beklenen deprem yılı ortalama olarak 2045 gibi çıkıyor. Ama bundaki hata sınırı 10 yıla kadar olabilir. Geçmişteki deprem davranışlarına baktığımız zaman İstanbul'da hiçbir zaman İstanbul'da deprem, beklenen zamandan önce olmamış, ama gecikebilmiş. Benim beklediğim deprem 2075 hatta, 2150 yılına kadar da kayabilir" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi! Depremden zarar görecek ilçeleri tek tek saydı

DEPREMİN ETKİLEYECEĞİ İLÇELERİ AÇIKLADI

Deprem felaketinin etkileyeceği yer hakkında bilgi veren Ercan şunları söyledi:

"Kuzey Marmara'da olabilecek bir depremde ile yüzde 65 ile Avrupa Yakası, yüzde 35 ile Anadolu yakasıdır. Anadolu Yakası'nda yersel birimler kayalık, çok sağlam. Yapılar da göreceli olarak yeni. Avrupa yakasında eski İstanbul var, yapılar eksik. Özellikle Haliç'in güneyinde kalan Fatih, sur içi bölümü. Zeyinburnu, Güneşli, Bahçelievler, Bakırköy, Yeşilyurt, Yeşilköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece gibi kesimlerde yapılar dayanıksız, hem de çok eski. Dolayısıyla en çok yıkımı Avrupa yakasında bekliyoruz."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi! Depremden zarar görecek ilçeleri tek tek saydı

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