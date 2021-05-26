Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara depremi için tarih verdi ve açıkladı: Avrupa Yakası risk altında

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sabah Gazetesinden Abdulhay Selim Dündar'a Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğünde deprem ve Marmara Denizinde olması beklenen deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan," Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa, Bingöl'de, Erzincan'da olur. Bunun iki önemli nedeni var: Biri Kuzey Anadolu kırığı, ikincisi Doğu Anadolu kırığı olmak üzere, bu bölgede kesişiyorlar. Burası gerginliğin pompalandığı bir bölge… Bugüne kadar en büyük deprem Erzincan'da olmuştur. Bu 7.9 büyüklüğünde bir depremdi ve yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne neden oldu. Dün gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bu bölgede gerginliğin biriktiğini söylüyor. Bu bölgede her 50 yılda, 70 yılda bir büyük deprem olur." diye konuştu.

DEPREM DOĞU ANADOLU'DAN GELEBİLİR

Herkesin Marmara depremine odaklanmışken Doğu Anadolu'dan depremin farklı bir yerde olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan," Bunun yanında deprem gecikmiştir. Kaldı ki 2021 yılında neredeyse deprem olmadı. Bu korkutan bir suskunluk. 4.2 büyüklüğündeki deprem, daha büyüğünün öncüsüdür diyemeyiz ancak burada fay hattı 'ben geriliyorum, günün birinde harekete geçeceğim' diyor." ifadelerini kullandı.

"GERÇEK BİR DPREM VERİ TABANINA DAYANIYORSA DEĞİŞMEZ"

Deprem haberlerinin hava durumu gibi haftada bir değişmediğini belirten Ercan," Sık sık televizyonlarda görüyoruz. Sanki hava raporu verir gibi "deprem şöyle olacak, böyle olacak" şeklinde açıklamalar oluyor. 42 yıldır bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Gerçek bir deprem veri tabanına dayanıyorsa, tahminler 500 yıl, bin yıl değişmez." şeklinde konuştu

"HER GÜN DEPREME BİRAZ DAHA YAKLAŞIYORUZ"

Marmara'nın deprem yaratacak kadar gergin olmadığını kaydeden, Ercan," Evet, her gün depreme biraz daha yaklaşıyoruz. Ancak burada alarm zillerinin çalmaya başlayacağı yıllar 2035'ten sonra başlar. Eğer deprem olacak 2045 yıllarında olur. Ancak, bu deprem gecikebilir. Geçmişteki Marmara'daki deprem davranışlarına baktığımız zaman, 75 ila 100 yıl arasında gecikme görebiliyoruz. Bana göre en olası tarih 2045'tir ancak gecikme olasılığı da vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"YAŞANABİLECEK EN GÜVENLİ YERLER İSE ADALAR"

Marmara depremi hakkında değerlendirmelerini sürdüren Ercan şunları kaydetti:

"Anadolu Yakası'nın önünde olmayacak, Avrupa Yakası'nın önünde olacak. Yapı niteliğine baktığımızda, en kötü yapılar Avrupa Yakası'nda ve yer davranışı bakımından da en güçsüz olan yer Avrupa Yakası'dır. Bir deprem olduğunda deprem yıkımlarının yüzde 65'i Avrupa Yakası'nda, yüzde 35'i Anadolu Yakası'nda beklenir. Bu nedenle Anadolu Yakası daha güvenli. Yaşanabilecek en güvenli yerler ise Adalar."