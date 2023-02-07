Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, tek tek saydı! İşte Türkiye'nin deprem bakımından en güvenli illeri

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin 10 ilinde 13.5 milyon vatandaşı etkiledi.

Yaşanan acı deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak vatandaşları bilgilendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem bakımından en güvenli illerini açıkladı.

İŞTE DEPREM BAKIMINDAN EN GÜVENLİ İLLER

Ercan paylaşımında şu ifadelerini kullandı:

"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Snop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.

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Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı….Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir.

Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"