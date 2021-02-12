Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Zilleri çalmak gerekiyor" dedi, İstanbul depremi için tarih verdi

Son günlerde Kayseri, Sivas ve Konya'da meydana gelen depremler korkuturken Prof. Dr.Övgün Ahmet Ercan, CNN Türk'ün sorularını yanıtladı. Son günlerde meydana gelen depremleri değerlendiren Ercan,olası Marmara depremine ilişkin öngörülerini de paylaştı.

"Muhtemel deprem riski düşük olan yerlerde Konya, Kastamonu ve Sivas'ta deprem olmasını neye bağlıyorsunuz? Buralarda da artık deprem riski mi var? " sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan," Depremler neden arttı ? Aslında 2018 yılında bir açıklama yapmıştım. 'Yer yuvarında 2020, 2021, 2022 hatta 2023 yılları deprem yılı olacak.' diye. Bunun temel kaynaklarından bir tanesi küresel ölçekte yerin 6 bin 372 km'deki kristal temelindeki bir yalpalanma oluştu. Bu yalpalanma ile kutupların yeri 5 km değişirken şuan 20 km değişmeye başladı. Yer yuvarında olağanüstü değişiklikler var ama biz bunları gözle göremiyoruz. Çekirdekte var bunlar. Sivas ve genellikle Kayseri deprem açısından güvenli yerler. Birden orada korkuttu. Bunun yanı sıra Konya'da oluştu. Konya depremsiz en güvenli yerlerden birisi derken burada oluştu. Türkiye deprem korkusu yaşıyor oldu. Yani bir tarafta korona korkusu, sana diyor dışarı çıkma. Bir tarafta deprem korkusu, dışarı çık. " diye konuştu.

"İstanbul depremi için tarih vermek mümkün mü? Büyük İstanbul depremi olur mu? Yoksa daha ileriki bir tarihte mi bekliyorsunuz? " sorusuna Ercan şu yanıtı verdi:

"Marmara'nın gergin olmadığını 1999'dan beri söylüyorum. Çünkü Marmara depremi bütüncül bir davranış içinde. Bütün Marmara'yı bir göl olarak düşünün. Bunun çevresinde olan bütün depremler Marmara depremleri. 1999'da olan Gölcük depremlerinde yaklaşık 132 atom bombası gücünde bir gerginlik boşaldı. Ve Marmara'nın gerginliğinin çoğunu attı bu. Ve bunun arkasından da Düzce depremi oldu. Bu bölge rahatladı. Yeniden gerginlik toparlayıp kırması için yaklaşık 6 milyar cigatonluk bir güç oluşturması gerekiyor. Bu gücü biriktirecek olan doğudan batıya gelen güç yeterli değil. 22 yıldır deprem erken diye söylüyorum . Ama bunun bilimsel bir kalkış noktası var. Bence uyarı yapmak gerekirse 2035'ten sonra zilleri çalmak gerekiyor. En olası yıllar 2045'ten sonra başlar. Algoritma şunu gösterdi ki depremin gecikme zamanı da var. Bizim Kuzey Marmara'da beklediğimiz, benim İstanbul depremi önünde beklediğim bir deprem var. 6,4, - 6,7 arasında olacak. Birde Tekirdağ önünde beklediğim deprem var 7,0-7,2 arasında olacak. Ama depremler İstanbul'da olduktan sonra hemen gitmeyecek. Sürekli büyük artçılar göreceğiz, Tekirdağ'da olacak. Halkın kaçışması, toplumsal olaylar başlayacak."