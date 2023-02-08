Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik uyarı: "Hatay, Kilis’de Suriyeliler bu kentlerin egemeni olacak, ordu göreve"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem felaketinin yaşandığı kentlerle ilgili uyarıda bulunarak, "Yarısı yok olan Hatay’da Hatay dışına göçler başlayınca, Hatay, Kilis’de Suriyeliler bu kentlerin egemeni olacaktır. Ordu Göreve." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik uyarı: "Hatay, Kilis’de Suriyeliler bu kentlerin egemeni olacak, ordu göreve"

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem sonrası kritik uyarı: Hatay, Kilis’de Suriyeliler bu kentlerin egemeni olacak, ordu göreve

"HATAY, KİLİS'DE SURİYELİLER BU KENTELERİN EGEMENİ OLACAK, ORDU GÖREVE"

Depremin yaşandığı illerde sığınmacıların yoğun olduğuna dikkat çeken Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sığınmacıların yoğun olduğu Kilis, Hatay, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa gibi kentler ile Güney Anadolu’da, Çukurova’da Ulusal Güvenlik sorunu doğmuştur. Yarısı yok olan Hatay’da Hatay dışına göçler başlayınca, Hatay, Kilis’de Suriyeliler bu kentlerin egemeni olacaktır. Ordu göreve" dedi.

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