Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'de olması beklenen depremin etkileyeceği ilçeleri açıklayarak uyarılarda bulundu.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı

İzmir'de dün saat 03.29'da Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle kendilerini dışarı atarken yaşadığı panikle evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki 18 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Efe Altay Saral, yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Vatandaşlar, deprem şokunu atlatmaya çalışırken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı

DEPREMİN ETKİLEYECEĞİ İLÇELER

İzmir'de olması beklenen deprem hakkında tahminlerini sosyal medya hesabından paylaşan Övgün Ahmet Ercan şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'i asıl depremi İzmir Kırığı yürüyünce olacak. Kırık devinince en çok Bayraklı, Özkanlar, Bornova, Alaybey, Alsancak, Konak, Basmane, Karşıyaka, Bostanlı, Mavisehir, Çiğli, Menemen etkilenecek. En güvenli yer Yamanlar, Bornova Dağı. Buca Depremi İzmir kırığını etkilemedi."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı

"GÜÇLÜ BİR DEPREMİ DİRENÇE KARŞILAYAMACAKLAR "

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen depremin adını verdiği semtleri çok yorduğunu ifade eden Ercan şunları kaydetti:

"2020 Sisam Depremi (M7) saydığım semtlerdeki yapılar ile yeri çok yordu. Sanki 8.roundu bitirmiş boksör gibiler. Yeni bir güçlü depremi önceki dirençle karşılayamayacaklar. Yer ile yapınızı, sıradan değil, uzman bir jeofizik ile inşaat mühendisine inceletiniz."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı

İzmir Buca'daki depremden acı haber! Panikle evden atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybettiİzmir Buca'daki depremden acı haber! Panikle evden atlayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattıİzmir Buca gece sallandı! 4.9 büyüklüğünde depremin ses panik yarattı

İzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabilirizİzmir'de korkutan deprem! Bakan Soylu'dan açıklama geldi: Daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li Rize Fındıklı Belediye Başkanı pes dedirtti! Kur'an Kursu'nda eğitim verilmesin diye akıl dışı şeyler yaptı!
CHP'li Rize Fındıklı Belediye Başkanı pes dedirtti! Kur'an Kursu'nda eğitim verilmesin diye akıl dışı şeyler yaptı!
Sultanbeyli’de kaldığı bakımevinde yediği elma yüzünden hayatını kaybetmişti! Bakanlık harekete geçti!
Sultanbeyli’de kaldığı bakımevinde yediği elma yüzünden hayatını kaybetmişti! Bakanlık harekete geçti!
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
İki ailenin kavgasında kan döküldü! Bıçakların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti!
İki ailenin kavgasında kan döküldü! Bıçakların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti!
Son Haberler
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı
Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı, terör örgütüne ağır darbe vuruldu! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı, terör örgütüne ağır darbe vuruldu! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye kan donduran itiraf! "Sevgilimin babasıyla para için birlikte oldum, şimdi ise..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye kan donduran itiraf! "Sevgilimin babasıyla para için birlikte oldum, şimdi ise..."
Mansur Yavaş neye uğradığını şaşırdı! Slogan karşısında dili tutuldu, sadece gülümsedi
Mansur Yavaş neye uğradığını şaşırdı! Slogan karşısında dili tutuldu, sadece gülümsedi
Zonguldak'ta bir okulu ayağa kaldıran olay! Yüzlerce öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı!
Zonguldak'ta bir okulu ayağa kaldıran olay! Yüzlerce öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı!
Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!
Başıboş köpek dehşeti yaşattı! 10 yaşındaki çocuktan kötü haber!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 5 Kasım 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Alpay Özalan'dan Amberin Zaman'la buluşan Kılıçdaroğlu'na ağır tepki: "Seçim günü millet ayvayı yedirecek size"
Alpay Özalan'dan Amberin Zaman'la buluşan Kılıçdaroğlu'na ağır tepki: "Seçim günü millet ayvayı yedirecek size"
Mansur Yavaş neye uğradığını şaşırdı! Slogan karşısında dili tutuldu, sadece gülümsedi
Mansur Yavaş neye uğradığını şaşırdı! Slogan karşısında dili tutuldu, sadece gülümsedi
Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı, terör örgütüne ağır darbe vuruldu! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Bakan Yardımcısı Çataklı açıkladı, terör örgütüne ağır darbe vuruldu! Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!
İETT otobüsünde korku dolu anlar! Patlayan klima borusu dehşeti yaşattı!
Kötü koku apartman sakinlerini harekete geçirdi! Korkunç gerçekle saatler sonra yüzleştiler!
Kötü koku apartman sakinlerini harekete geçirdi! Korkunç gerçekle saatler sonra yüzleştiler!
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?