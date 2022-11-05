Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan olası İzmir depremi için korkutan açıklama! Depremin etkileyeceği ilçeleri tek tek saydı

İzmir'de dün saat 03.29'da Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle kendilerini dışarı atarken yaşadığı panikle evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki 18 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Efe Altay Saral, yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Vatandaşlar, deprem şokunu atlatmaya çalışırken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DEPREMİN ETKİLEYECEĞİ İLÇELER

İzmir'de olması beklenen deprem hakkında tahminlerini sosyal medya hesabından paylaşan Övgün Ahmet Ercan şu ifadeleri kullandı:

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"İzmir'i asıl depremi İzmir Kırığı yürüyünce olacak. Kırık devinince en çok Bayraklı, Özkanlar, Bornova, Alaybey, Alsancak, Konak, Basmane, Karşıyaka, Bostanlı, Mavisehir, Çiğli, Menemen etkilenecek. En güvenli yer Yamanlar, Bornova Dağı. Buca Depremi İzmir kırığını etkilemedi."

"GÜÇLÜ BİR DEPREMİ DİRENÇE KARŞILAYAMACAKLAR "

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen depremin adını verdiği semtleri çok yorduğunu ifade eden Ercan şunları kaydetti:

"2020 Sisam Depremi (M7) saydığım semtlerdeki yapılar ile yeri çok yordu. Sanki 8.roundu bitirmiş boksör gibiler. Yeni bir güçlü depremi önceki dirençle karşılayamayacaklar. Yer ile yapınızı, sıradan değil, uzman bir jeofizik ile inşaat mühendisine inceletiniz."

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