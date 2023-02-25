Prof. Dr. Pınar Oktay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Pınar Oktay'ın biyografisi

Aydın Üniversitesi halk sağlığı A.D. başkanı Prof. Dr. Pınar Oktay , yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Pınar Oktay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Pınar Oktay'ın hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Pınar Oktay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Pınar Oktay'ın biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Aydın Üniversitesi halk sağlığı A.D. başkanı Prof. Dr. Pınar Oktay, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Pınar Oktay'ın hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Pınar Oktay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Pınar Oktay'ın biyografisi
Prof. Dr. Pınar Oktay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Pınar Oktay'ın biyografisi
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