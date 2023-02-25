Prof. Dr. Pınar Oktay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Pınar Oktay'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Aydın Üniversitesi halk sağlığı A.D. başkanı Prof. Dr. Pınar Oktay, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Bülent Oruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Pınar Oktay'ın hayat biyografisi.