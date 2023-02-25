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Prof. Dr. Pınar Oktay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Pınar Oktay'ın biyografisi
Aydın Üniversitesi halk sağlığı A.D. başkanı Prof. Dr. Pınar Oktay , yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Pınar Oktay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Pınar Oktay'ın hayat biyografisi.
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