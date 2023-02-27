Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra sağlık alanını ilgilendiren konular hakkında uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu'nn hayat biyografisi.