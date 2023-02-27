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Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Rukiye Eker Ömeroğlu'nun biyografisi
İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu'nun hayat biyografisi.
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