Prof. Dr. Sait Gönen'den korkutan açıklama: İki kata yakın arttı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı. Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi profesör doktor M. Sait Gönen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

M. Sait Gönen, Cerrahpaşa’da koronavirüs vaka sayılarında artış olduğunu ifade ederek hastaneye başvuran kişi sayısının arttığını belirtti. Kış mevsiminin bu bakımdan zor geçebileceğini iade eden Gönen; maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralına uymanın öneminden bahsetti.

M. Sait Gönen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."

M. SAİT GÖNEN KİMDİR?

1960 yılnda Konya’da doğan Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ( eğitimi Cerrahpaşa’da) 1985 yılında mezun oldu. 1986-1990 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları ve 1995-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Endokrinoloji alanında uzmanlığını tamamladı.

2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör ünvanını alan Prof. Dr. Gönen’in ulusal ve uluslararası olmak üzere 135’i aşkın yayını bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 1999 yılında yaptığı uluslar arası yayınlarla Türkiye bilimine yaptığı katkı nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi ödülünü kazanan Prof. Dr. Gönen, Türkiye Diyabet Vakfı tarafından 2014 yılı “Diabetes Mellitus En İyi Bilimsel Yayın Ödülü” programı çerçevesinde “Effects Of Single Nucleotide Polymorphisms In KATP Channel Genes On Type 2 Diabetes In Turkish Population” başlıklı yayın ile birincilik ödülü kazanmıştır. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen ulusal ve uluslararası 14 projede yürütücü olarak yer almıştır.