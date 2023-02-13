Prof. Dr. Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Samet Arslan'ın biyografisi

Prof. Dr. Samet Arslan yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Samet Arslan'ın hayat biyografisi.

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Prof. Dr. Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Samet Arslan'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Prof. Dr.Samet Arslan bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Bilgin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Samet Arslan'ın hayat biyografisi.

PROF. DR SAMET ARSLAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Samet Arslan'ın biyografisi

PROF.DR SAMET ARSLAN'IN DENEYİMİ

Gazi Üniversitesi Grafik
Prof.Dr.
Gazi Üniversitesi
Oca 2000 - Halen23 yıl 2 ay

Millî Eğitim Bakanlığı Grafik
Müsteşar Yardımcısı
Millî Eğitim Bakanlığı
Nis 2003 - Oca 20139 yıl 10 ay

OECD - OCDE Grafik
CELE Başkan Yrd.
OECD - OCDE
Oca 2008 - Mar 20113 yıl 3 ay

Paris Area, France

Türk Standardları Enstitüsü Grafik
inşaat Grup Başkanı
Türk Standardları Enstitüsü
2000 - 20044 yıl

Ankara, Turkey

PROF.DR SAMET ARSLAN'IN EĞİTİMİ

Cardiff University / Prifysgol Caerdydd Grafik
Cardiff University / Prifysgol Caerdydd
Doktora (Dr.)İnşaat Mühendisliği
1988 - 1991

Prof. Dr. Samet Arslan'ın kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye saip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

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