Prof. Dr. Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Samet Arslan'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Prof. Dr.Samet Arslan bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Bilgin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.Samet Arslan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Samet Arslan'ın hayat biyografisi.

PROF. DR SAMET ARSLAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

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PROF.DR SAMET ARSLAN'IN DENEYİMİ

Gazi Üniversitesi Grafik

Prof.Dr.

Gazi Üniversitesi

Oca 2000 - Halen23 yıl 2 ay

Millî Eğitim Bakanlığı Grafik

Müsteşar Yardımcısı

Millî Eğitim Bakanlığı

Nis 2003 - Oca 20139 yıl 10 ay

OECD - OCDE Grafik

CELE Başkan Yrd.

OECD - OCDE

Oca 2008 - Mar 20113 yıl 3 ay

Paris Area, France

Türk Standardları Enstitüsü Grafik

inşaat Grup Başkanı

Türk Standardları Enstitüsü

2000 - 20044 yıl

Ankara, Turkey

PROF.DR SAMET ARSLAN'IN EĞİTİMİ

Cardiff University / Prifysgol Caerdydd Grafik

Cardiff University / Prifysgol Caerdydd

Doktora (Dr.)İnşaat Mühendisliği

1988 - 1991

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Prof. Dr. Samet Arslan'ın kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadık. siz değerli okuyucular bir bilgiye saip iseniz yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.