Türkiye'nin ünlü profesörlerinden birisi olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu hayata gözlerini yumdu. Peki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir? Kaç yaşında ve neden vefat etti? Tüm merak edilenler haberimizde.

PROF. DR. SEDAT TELLALOĞLU KİMDİR?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasının saygıdeğer hocalarından 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı.

27 Mart 1935 yılında Kıbrıs’ta doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelerek burada tıp öğretimini tamamlamıştır. Bir süre İngiltere’de görev alan hocamız, üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başlamıştır. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, hocamızın uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran 3 hocamızın en genci olmuştur.

1983 yılında İstanbul’da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etmiş ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü olmanın yanında, ülkemizde Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli rolleri olmuştur. 60 yıllık başarılarla dolu mesleki kariyerinde uzmanlık tezi olan transrektal prostat biopsisi yanında mesane kanserinde lokal kemoterapi olarak intravezikal thiotepa uygulaması gibi birçok ilkleri üroloji camiasına kazandırmıştır

PROF. DR.SEDAT TELLALOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 85 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.