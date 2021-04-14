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Prof. Dr. Selami Kuran kimdir?

Prof. Dr. Selami Kuran, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Selami Kuran, açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Peki Prof. Dr. Selami Kuran kimdir? İşte detaylar...

Prof. Dr. Selami Kuran kimdir?

Prof. Dr. Selami Kuran, CNN Türk'te  Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.. Selami Kuran, açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Peki  Prof. Dr. Selami Kuran kimdir? İşte ayrıntılar...

PROF. DR. SELAMİ KURAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Selami Kuran şuan Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken edindi. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuran, aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat.

Eğitim hayatı:

• 1981 - 1985 Lisans

Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

• 1986 - 1987 Yüksek Lisans

Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

• 1987 - 1990 Doktora

Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Kuran'ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği üyeliği de bulunuyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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