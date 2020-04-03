Prof. Dr. Serhat Ünal kimdir? Nereli ve kaç Yaşında? Çalışmaları neler? Koronavirüs mü oldu?
Prof. Dr. Serhat Ünal kimdir? Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Twitter hesabından yapılan açıklama sonrası birçok internet kullanıcısı Serhat Ünal'a dair arama yapmaya başladı. Peki Prof. Dr. Serhat Ünal kimdir? Nereli ve kaç Yaşında? Çalışmaları neler? Koronavirüs mü oldu? İşte detaylar.
Prof. Dr. Serhat Ünal kimdir? Koronavirüs Bilim Kurulu sosyal medya hesabından Serhat Ünal ile ilgili yapılan açıklamanın ardından birçok kişi internette bu sorunun cevabına ulaşmak için arama yapıyor. Peki Prof. Dr. Serhat Ünal kimdir? Nereli ve kaç Yaşında? Çalışmaları neler? Koronavirüs mü oldu? Ayrıntılar haberimizde...
PROF. DR. SERHAT ÜNAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Tıp alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Prof. Dr. Serhat Ünal, 24 Temmuz 1957 tarihinde Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde dünyaya gelmiştir.
Prof. Dr. Ünal, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları (1981-1985) ve infeksiyon hastalıkları (1989-1990) uzmanlık eğitimi almıştır. 1989'da doçent, 1995'te profesör olmuştur. Prof. Dr. Ünal, Amerika Birleşik Devletleri Harvard Tıp Fakültesi New England Deaconess Hastanesi İç Hastalıkları Departmanında da İnfeksiyon Hastalıkları (1990-1992) Uzmanlık eğitimi almıştır.
ÇALIŞMALARI NELER?
Prof. Dr. Ünal, 1987-1989 yılları arasında HÜTF Çubuk Sağlık Grubu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında Türkiye Aile Planlaması Derneği ve Avrupa Topluluğu. AIDS: Üst Düzey Politika ve Karar Organları Girişimi Projesi Danışmanlığı, 2003-2007 yılları arasında European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Nosokomiyal İnfeksiyonlar Çalışma Grubu) Başkanlığı, 2009 yılında EFIM Kongre Organizasyon Komite Başkanı ve Kongre Başkanı görevlerini yürütmüştür.
Prof. Dr. Ünal, 1996-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2006-2011 yılları arasında da aynı üniversitede Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.
Prof. Dr. Ünal, 2000 yılında kurulan Türk Hastane İnfeksiyonları Derneği’nin kurucu başkanıdır. Ayrıca 2010 yılında da Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin de başkanlığına seçilmiştir. 2001-2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmüştür. 2013 yılından itibaren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir.
Prof. Dr. Ünal 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doçent olarak çalışmaya başlamış ve 1995 yılında Profesör unvanı almıştır. Gram pozitif bakterilerde değişik antibiyotiklere direnç mekanizmaları, moleküler biyoloji tekniklerinin infeksiyon hastalıkları tanısında kullanımı ve HIV infeksiyonu araştırma ilgileri arasındadır.
Prof. Dr. Ünal, İhsan Doğramacı Ödülü; Royal Hospital for Sick Children, Glasgow, Iskoçya (1980), Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü (1995), TUBITAK Tıp Teşvik Ödülü (1996), Gönüllü Kuruluşlar Kadın Sağlık Komisyonu (KASAKOM)- Milenyum Gönüllüleri Üstün Hizmet Ödülü (HIV/AIDS alanında yaptığı çalışmalardan dolayı) (2002), Rotery Yılın Başarılı Adamı Ödülü (2006) ve The Centenary Medal of Polish Society of Internal Medicine, Polonya (2008) ödüllerini almıştır.
İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Serhat ÜNAL, evli ve iki çocuk sahibidir.
SERHAT ÜNAL'IN DİPLOMA VE SERTİFİKALARI
1981: Tıp Doktorluğu Diploması; 81 AA 076
1985: SSYB İç Hastalıkları Uzmanlık Diploması; 23965/31774
1986: Üniversiteler Arası Kurul Merkezi Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi
1988: FMGMS Sertifikası ; 422-541-3 (Valid indefinitely)
1989: Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Belgesi
1990: American Type Culture Collection Workshop, Recombinant DNA Technology
1991: Harvard Tıp Fakültesi Research Fellow'luk Belgesi
1992: Harvard Tıp Fakültesi, New England Deaconess Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Fellow'luk Belgesi
1992: Harvard Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Okulu, 'Clinical and Pathologic Aspects of Tropical Diseases' kursu
SERHAT ÜNAL'IN BİLİMSEL KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1981: Türk Tabipleri Birliği
1989: Ankara Mikrobiyoloji Derneği
1990: Türkiye Bilinçli Antibiyotik Kullanımı Topluluğu
1991: American Society for Microbiology
1991: Indiana Branch of American Society for Microbiology
1992: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
1992: Uluslararası İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
1992: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
1993: Ankara AIDS Savaşım Derneği
1993: Infectious Disease Society of America
1995: Iç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
1995: Toraks Derneği
SERHAT ÜNAL'IN BURS VE ÖDÜLLERİ
1974: Lise Ikinciliği, Kurtuluş Lisesi, ANKARA
1977: TUBITAK 1976-77 Yılı Üniversite II. Kademe Bursu
1980: İhsan Doğramacı Ödülü; Royal Hospital for Sick Children, Glasgow, Iskoçya
1995: Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü
1996: TUBITAK Tıp Teşvik Ödülü
2002: Milenyum Gönüllüleri Üstün Hizmet Ödülü
2006: Rotery Yılın Başarılı Adamı Ödülü
SERHAT ÜNAL KORONAVİRÜS MÜ OLDU?
Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda görev yapan bir üyenin kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada bu ismin kim olduğunun paylaşmayacağını da ifade etmişti. Twitter'da ise yeni tip koronavirüse yakalanan ismin Bilim Kurulu üyesinin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu öne sürüldü.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bilim Kurulu Üyelerimizden Prof.Dr. Serhat Ünal’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz.Sayın hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir;en kısa zamanda yeniden aramıza dönmesini ve sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun paylaşımı:
Bilim Kurulu Üyelerimizden Prof.Dr. Serhat Ünal’ın (@PROFserhatunal) koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz.— Koronavirüs Bilim Kurulu (@Kovid19BilimKur) April 3, 2020
Sayın hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir;en kısa zamanda yeniden aramıza dönmesini ve sağlığına kavuşmasını dileriz#vaka20921 pic.twitter.com/D0QYs1P0F8
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