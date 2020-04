Prof. Dr. Serhat Ünal kimdir? Koronavirüs Bilim Kurulu sosyal medya hesabından Serhat Ünal ile ilgili yapılan açıklamanın ardından birçok kişi internette bu sorunun cevabına ulaşmak için arama yapıyor. Peki Prof. Dr. Serhat Ünal kimdir? Nereli ve kaç Yaşında? Çalışmaları neler? Koronavirüs mü oldu? Ayrıntılar haberimizde...

PROF. DR. SERHAT ÜNAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tıp alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Prof. Dr. Serhat Ünal, 24 Temmuz 1957 tarihinde Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Prof. Dr. Ünal, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları (1981-1985) ve infeksiyon hastalıkları (1989-1990) uzmanlık eğitimi almıştır. 1989'da doçent, 1995'te profesör olmuştur. Prof. Dr. Ünal, Amerika Birleşik Devletleri Harvard Tıp Fakültesi New England Deaconess Hastanesi İç Hastalıkları Departmanında da İnfeksiyon Hastalıkları (1990-1992) Uzmanlık eğitimi almıştır.

ÇALIŞMALARI NELER?

Prof. Dr. Ünal, 1987-1989 yılları arasında HÜTF Çubuk Sağlık Grubu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında Türkiye Aile Planlaması Derneği ve Avrupa Topluluğu. AIDS: Üst Düzey Politika ve Karar Organları Girişimi Projesi Danışmanlığı, 2003-2007 yılları arasında European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Nosokomiyal İnfeksiyonlar Çalışma Grubu) Başkanlığı, 2009 yılında EFIM Kongre Organizasyon Komite Başkanı ve Kongre Başkanı görevlerini yürütmüştür.

Prof. Dr. Ünal, 1996-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 2006-2011 yılları arasında da aynı üniversitede Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Ünal, 2000 yılında kurulan Türk Hastane İnfeksiyonları Derneği’nin kurucu başkanıdır. Ayrıca 2010 yılında da Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin de başkanlığına seçilmiştir. 2001-2013 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmüştür. 2013 yılından itibaren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ünal 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda doçent olarak çalışmaya başlamış ve 1995 yılında Profesör unvanı almıştır. Gram pozitif bakterilerde değişik antibiyotiklere direnç mekanizmaları, moleküler biyoloji tekniklerinin infeksiyon hastalıkları tanısında kullanımı ve HIV infeksiyonu araştırma ilgileri arasındadır.

Prof. Dr. Ünal, İhsan Doğramacı Ödülü; Royal Hospital for Sick Children, Glasgow, Iskoçya (1980), Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü (1995), TUBITAK Tıp Teşvik Ödülü (1996), Gönüllü Kuruluşlar Kadın Sağlık Komisyonu (KASAKOM)- Milenyum Gönüllüleri Üstün Hizmet Ödülü (HIV/AIDS alanında yaptığı çalışmalardan dolayı) (2002), Rotery Yılın Başarılı Adamı Ödülü (2006) ve The Centenary Medal of Polish Society of Internal Medicine, Polonya (2008) ödüllerini almıştır.

İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Serhat ÜNAL, evli ve iki çocuk sahibidir.

SERHAT ÜNAL'IN DİPLOMA VE SERTİFİKALARI

1981: Tıp Doktorluğu Diploması; 81 AA 076

1985: SSYB İç Hastalıkları Uzmanlık Diploması; 23965/31774

1986: Üniversiteler Arası Kurul Merkezi Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi

1988: FMGMS Sertifikası ; 422-541-3 (Valid indefinitely)

1989: Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Belgesi

1990: American Type Culture Collection Workshop, Recombinant DNA Technology

1991: Harvard Tıp Fakültesi Research Fellow'luk Belgesi

1992: Harvard Tıp Fakültesi, New England Deaconess Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Fellow'luk Belgesi

1992: Harvard Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Okulu, 'Clinical and Pathologic Aspects of Tropical Diseases' kursu

SERHAT ÜNAL'IN BİLİMSEL KURULUŞ ÜYELİKLERİ

1981: Türk Tabipleri Birliği

1989: Ankara Mikrobiyoloji Derneği

1990: Türkiye Bilinçli Antibiyotik Kullanımı Topluluğu

1991: American Society for Microbiology

1991: Indiana Branch of American Society for Microbiology

1992: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

1992: Uluslararası İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

1992: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

1993: Ankara AIDS Savaşım Derneği

1993: Infectious Disease Society of America

1995: Iç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

1995: Toraks Derneği

SERHAT ÜNAL'IN BURS VE ÖDÜLLERİ

1974: Lise Ikinciliği, Kurtuluş Lisesi, ANKARA

1977: TUBITAK 1976-77 Yılı Üniversite II. Kademe Bursu

1980: İhsan Doğramacı Ödülü; Royal Hospital for Sick Children, Glasgow, Iskoçya

1995: Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü

1996: TUBITAK Tıp Teşvik Ödülü

2002: Milenyum Gönüllüleri Üstün Hizmet Ödülü

2006: Rotery Yılın Başarılı Adamı Ödülü

SERHAT ÜNAL KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda görev yapan bir üyenin kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada bu ismin kim olduğunun paylaşmayacağını da ifade etmişti. Twitter'da ise yeni tip koronavirüse yakalanan ismin Bilim Kurulu üyesinin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu öne sürüldü.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bilim Kurulu Üyelerimizden Prof.Dr. Serhat Ünal’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz.Sayın hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir;en kısa zamanda yeniden aramıza dönmesini ve sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun paylaşımı: