Prof.Dr. Serhat Ünal tarih vererek: Sıfır vaka görme şansımız var

CNN Türk canlı yayına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serhat Ünal, değişen vaka sayıları ve salgının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 vaka sayısının tekrar binin üzerine çıkmasına ilişkin olarak konuşan Sehat Ünal, "Ölüm sayısı ilk dikkat ettiğimiz rakam.Yoğun bakımdaki,entübedeki hasta sayısı ve ölümler bir düşme trendinde ve bu yavaş yavaş aşağı gidiyor. Yeni vaka sayısına konsantre olmamız gerekiyor. Vaka sayısı tek başına bir şey söylemiyor.Binlerin altına inmesi konusunda beklentimiz var. Bu direkt ne kadar test yaptığımızla alakalı bir şey ve 'Test kimlere yapılıyor?" diye de bakmak lazım. Tatil günlerinde test sayılarında belirgin bir düşüş oluyor. Yeni vaka sayısını test oranına böldüğümüzde çıkan olan sayı dün yine yüzde dörtlerin üzerindeydi. Diğer günler mesai günlerinde ne kadar çok kişiyi test yaparsak o kadar kişiyi yakalama şansımız var" dedi.

"TÜM ÜLKE YENİ NORMALE UYMAK ZORUNDAYIZ"

Bazı kentlerde yeniden vaka çıkmasını yorumlayan Ünal,"Yeni normaller bütün kentler için söylendi. Bu mesafe,maske hijyen ve gittiğimiz yerdeki kurallar.Yani lokantaya gidiyorsunuz kural var, berabere gidiyorsunuz kural var. Yoğun olan şehirlerde bunu uygulamak daha zor.O 25 şehirde nüfus az olduğu için azalma gelmiştir fakat hareketlilik başladığı andan itibaren tüm ülke yeni normal kuralına uymak zorundayız.Tedbirlerimiz gevşedi, gevşeyecek. Diğer ülkelere baktığımız zaman bizden daha çok vakası ve ölümü olan ülkelerde gevşetmeye başladı ama gevşemesi kuralların tamamen kalktığı anlamına gelmiyor. Bunu iyi anlamak lazım. " şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR İNİŞ TRENDİ VAR"

"Vakalardaki artış trendinin önümüzdeki günlerde artmasını bekler misiniz?" sorusuna yanıt veren Ünal," Artış trendine dönmedi ama düşüş trendinde ama günlük oynamalar oluyor. Günlük oynamalar "Havalar sıcakladı, hep beraber çıkalım. 65 yaş üstüne memleket izni çıktı, hep beraber gidelim" gibi oynamalarla gelen şeyler ama bunun daha sonucu görmedik. Bu serbestleşme çıktıkça maske,mesafe ve hiyjene ne kadar az uyarsak o kadar oynamaları göreceğiz. Yükselmesi gibi düşmesi de matematik modellemeyle takip edilebiliyor. Türkiye'de bir iniş trendi var, bu eğilim devam ediyor. Günlük oynamalarla gidiyor ama ana akstan çıkmadı, bu iyi bir haber. Ve Haziran ayı ortasına doğru iyice bir yavaşlama olacak, Haziran sonuna doğruda belki sıfırları görme şansımız var, umuyoruz bunu. Bunun tek şartı var, bizim bütün kurallara çok iyi uymamızla. Havalar ısındı, virüs gidiyor diye bir kavram yok." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 24 bin 589 test yapıldı ve 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

"RİSKİN DAHA DA DÜŞMESİ GÜÇLÜ TEDBİRLERLE MÜMKÜN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. " değerlendirmesini yaptı.