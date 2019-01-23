Prof. Dr. Sönmez siyah kuşağını aldı

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez judoda kahverengi kuşağını bırakıp, siyah kuşağına 50 yıl sonra kavuştu. Sönmez, judoda ilk madalyasını da Judo Federasyonu eski Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek'in elinden aldı.

Türkiye'de Kalp- Damar Cerrahisinin önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Bingür Sönmez, 1967 yılında başladığı ve 1971 yılında kahverengi kuşakla ara verdiği judoya, 1. Dan siyah kuşak alarak geri döndü. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde gerçekleştirilen törende Prof. Dr. Sönmez'e siyah kuşağı teslim edildi. Törene Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, eski federasyon başkanlarından İbrahim Öztek, Türkiye Judo Federasyonu İstişare Kurul Üyesi Dr. Zihni Papakçı'nın yanı sıra judo milli takım sporcuları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Başkan Sezer Huysuz, "Türk judosuna hizmet etmiş, Türk sporu ve Türk sağlığı için önemli bir şahıs için buradayız. Spor kültürünü herkesin almasını gerektiğini, sporla eğitimin aynı anda gidebileceğini göstermek istiyoruz. Hocamızla Türk judosunda neler yapabileceğimizi tartışacağız, istişare edeceğiz. Biz kendisini aramızda görmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Kendisi yeni sporcularımıza örnek olacak. 106 bin sporcusuyla 81 ilde judo sporu yapıyoruz. UNESCO tarafından judo sporunun yaygınlaşması adına önemli hamleler var. Biz de okullarımızda çocuklarla judoyu buluşturuyoruz. Hocamıza huzurunda teşekkür ediyor ve nice projelerde yer almak istediğimiz belirtmek istiyorum" dedi.

Prof. Dr. Sönmez: "Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Siyah kuşak hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bingür Sönmez, "1967-68 yılında judo sporuna başladım. Çok değerli hocaların elinde yetiştim. Bugün burada bir ilke tanıklık ediyoruz. İlk defa bir federasyon 50 yıl sonra bir sporcusunu hatırlıyor ve ona sınavsız olarak kuşak veriyor. Benim bir hayalim gerçekleşti bugün. Artık bütün müsabakalara elimden geldiğince katılmaya çalışacağım ve genç sporcularımıza ödüllerini bizzat ben takdim edeceğim" açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Öztek: "Ahde vefa örneğini yaşıyoruz"

Törende Prof. Dr. Sönmez'e ilk madalyasını takdim eden Judo Federasyonu eski Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, "3 dönem Türkiye Olimpiyat başkanlığı yaptım. Bugün burada bir tarih yaşanıyor. Başta Federasyon başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada bir ahde vefa örneği yaşanıyor. Kendisi benim hem meslektaşım hem de dünya çapında bir kalp cerrahıdır. Bu sporu yaparken eğitimini de alarak nerelere gelebileceğinizin en büyük örneği bugün burada. Kendisi hastalarıyla Sarıkamış'a çıkan, müzik grupları kuran bir judocu ve cerrah. Bu da Bingür kardeşimin judonun felsefesini ne kadar iyi anladığın gösteriyor. Kendisini tebrik ediyorum. Bu madalya ve şilti de kendisine armağan ediyorum. Sevgili Sezer başkanımıza bu siyah kuşağı hangi dandan vereceğimizi sorduğumda kendisi bana, "O gönlümüzde 10. dan'dadır" dedi. Sezer kardeşimize de bu konuda teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Sönmez ilk madalyasını Öztek'in elinden aldı

Törende iki genç judocu Prof. Dr. Bingür Sönmez'in kahverengi kuşağını söktü. Ardından Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Judo Federasyonu eski Başkanı İbrahim Öztek ve Türkiye Judo Federasyonu İstişare Kurul Üyesi Dr. Zihni Papakçı tarafından Prof. Dr. Bingür Sönmez'e siyah kuşağı takılıp, kuşak sertifikası ve plaketi teslim edildi. Prof. Dr. Sönmez'e ilk madalyası Prof. Dr. İbrahim Öztek tarafından verildi.

Öte yandan siyah kuşağına kavuşan Sönmez, Judo Federasyonunu Başkanı Huysuz'a bir samuray kılıcı takdim etti.

Kaynak: İHA