Prof. Dr. Sözbilir yüreklere korku saldı: Türkiye'de yaklaşık 20 yerde büyük deprem riski var! İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'de yaklaşık 20 alanda deprem üretme olasılığı olan fay bulunduğunu belirterek bunların, her an kırılabilecek fay parçaları olduğunu ve İstanbul Marmara Denizi'ndeki fayın da o sınıfta değerlendiridiğini söyledi.

1 20 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, tarafından yapılan deprem açıklaması, yüreklere korku saldı.