Prof.Dr. Sözbilir'den korkutan deprem açıklaması: ''Zaman geçtikçe daralıyor''

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen “Manisa Fayı Projesi Sonuç Sunumu” konferansında İstanbul'da beklenen deprem ile alakalı önem teşkil eden açıklamalarda bulundu.

9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in beklenen İstanbul depremiyle ilgili yaptığı konuşmada ''Normal şartlarda 250 yılda bir kırılması zaman geçmiş. Onun için ilk başladığında 30 yıl demişlerdi. Şimdi 30 yıl 10 yıla düştü. Zaman geçtikçe daralıyor. Tüm bilim insanları bu konuda hem fikir. Türkiye hazır değil tabi ki" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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