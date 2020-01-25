Prof.Dr. Şükrü Ersoy, depremde neler yapılması gerektiğini açıkladı
CNN Türk canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara "Birincisi esas olan evin sağlam olması. İkinci olarak da evin içindeki eşyaların tasarımını depreme göre yapılması gerekiyor "dedi.
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25 Ocak 2020 Cumartesi 10:51
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