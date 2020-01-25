  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Prof.Dr. Şükrü Ersoy, depremde neler yapılması gerektiğini açıkladı

Prof.Dr. Şükrü Ersoy, depremde neler yapılması gerektiğini açıkladı

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara "Birincisi esas olan evin sağlam olması. İkinci olarak da evin içindeki eşyaların tasarımını depreme göre yapılması gerekiyor "dedi.

Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Büyükçekmece'de feci patlama! Ortalık savaş alanına döndüBüyükçekmece'de feci patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Hadise'nin mayosuyla yaptığı kalça dansı hayranlarını mest etti!Hadise'nin mayosuyla yaptığı kalça dansı hayranlarını mest etti!

KFC'nin Avusturalya için hazırladığı reklamı büyük tepki çekti!KFC'nin Avusturalya için hazırladığı reklamı büyük tepki çekti!

 

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:51

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Kuruluş Osman 8. Bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 8. Bölüm fragmanı yayınlandı
Prof.Dr. Şükrü Ersoy, depremde neler yapılması gerektiğini açıkladı
Prof.Dr. Şükrü Ersoy, depremde neler yapılması gerektiğini açıkladı
Elazığ'da deprem anı kameralara böyle yansıdı!
Elazığ'da deprem anı kameralara böyle yansıdı!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 154. Bölüm fragmanı yayınlandı
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 154. Bölüm fragmanı yayınlandı
Çukur 85. bölüm (3. sezon 18. bölüm) fragmanı yayınlandı
Çukur 85. bölüm (3. sezon 18. bölüm) fragmanı yayınlandı
Elazığ depremine Edessa TV canlı yayında yakalandı!
Elazığ depremine Edessa TV canlı yayında yakalandı!
Elazığ ve Malatya için çeşitli illerden destek ekipleri gönderildi
Elazığ ve Malatya için çeşitli illerden destek ekipleri gönderildi
Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!
Elazığ depreminin ardından çevre illerde de binalar yıkıldı!
Elazığ’da depremin ardından bir binada yangın çıktı!
Elazığ’da depremin ardından bir binada yangın çıktı!
Elazığ depreminde bir baba çocuğunu korumaya çalışırken can verdi!
Elazığ depreminde bir baba çocuğunu korumaya çalışırken can verdi!