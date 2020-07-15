Prof.Dr. Tevfik Özlü: Hiç kimse kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınına ilişkin bilinmeyenleri sosyal medya hesabından yazarak vatandaşları uyardı.

"Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım" diyerek Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özlü,"Kovid -19’la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil. " dedi.

"VİRÜSÜN MUTASYONLAR GEÇİRİP GEÇİRMEYECEĞİ MEÇHUL"

Açıklamalarını sürdüren Özlü,"Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul." ifadelerini kullandı.

"TEK KORUNMA YOLUMUZ: MASKE, MESAFE VE HİYJEN"

Özlü son olarak şunları kaydetti:

"Sonuç: Hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen."

14 TEMMUZ KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 43 bin 231 test yapıldı, 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1049 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, vaka sayısı 214 bin 993, vefat sayısı 5 bin 402 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1204, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı 196 bin 720 oldu.

KOCA: TEKRAR 1000'İN ALTINDAYIZ

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım."