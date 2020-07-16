Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının bitiş süresini açıkladı!
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgının son durumu, vücutta bağışıklık ve virüsün mutasyonu hakkında değerlendirmelerde virüsün 15-20 gün içinde kaybolacağını, salgının duracağını söyledi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüse karşı vatandaşların her türlü önlemi alması durumunda virüsün 15-20 gün içinde kaybolacağını, salgının biteceğini açıkladı.
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16 Temmuz 2020 Perşembe 11:36
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