Prof. Dr. Tevfik Özlü'den 28 bin 351 olan vaka durumu ile ilgili kritik açıklama!
Haber Global ekranlarına Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu programda konuşan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 28 bin 351 vaka ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgının kitlesel bulaş döneminde olduğunu belirten Özlü, ev içi bulaşmalarının bu durumda çok etkili olduğunu söyledi.
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27 Kasım 2020 Cuma 09:18
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